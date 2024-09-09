زيدان يحبط مانشستر يونايتد ويرد على خلافة تين هاج بتصريح مفاجئ

فجر الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، مفاجأة بشأن الأنباء المتداولة حول توليه مهمة تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلفًا للهولندي تين هاج، بسبب سوء النتائج والأرقام في الفترة الأخيرة.

ويسلط الموجز الضوء على تصريحات زيدان حول حقيقة الأمر..

زيدان يفجر مفاجأة في توليه تدريب مانشستر يونايتد

وقال زين الدين زيدان في تصريحاته لصحيفة ماركا الإسبانية حول أنباء توليه تدريب مانشستر يونايتد: "أنا غير كفء بما يكفي كي أقود فريقاً وأعمل بشكل فعال في بيئة ناطقة باللغة الإنجليزية".

وأضاف الأسطورة الفرنسية: "التواصل مع اللاعبين والآخرين هو مفتاح النجاح، ومن ثم أفضل العمل في بيئة يمكنني الانخراط فيها بشكل كامل ودون قيود لغوية".

زيدان يكشف تأثير اختلاف اللغات على المدرب واللاعبين

ورغم أن هناك مدربين عديدين حققوا نجاحات في فرق تتحدث لغات أخرى غير لغتهم فإن زيزو لا يؤمن بهذا، حيث قال وأوضح في تصريحاته الأخيرة: "أنا أعمل بشكل مختلف، وهناك العديد من العناصر التي يتوجب توافرها للعمل مع ناد ما، واللغة أحد تلك العناصر الحاسمة".

وعن مانشستر يونايتد تحديداً وخلافة الهولندي تين هاج، قال: "هل أرغب في الذهاب لأولد ترافورد؟.. أنا أفهم اللغة، لكن لا أتقنها تماماً، أعلم أن هناك مدربين يذهبون إلى الأندية دون التحدث باللغة، لكنني أعمل بطريقة مختلفة".

زيدان

مركز مانشستر يونايتد في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

1- مانشستر سيتي - 9 نقاط.

2- ليفربول - 9 نقاط.

3- برايتون - 7 نقاط.

4- آرسنال - 7 نقاط.

5- نيوكاسل يونايتد - 7 نقاط.

6- برينتفورد - 6 نقاط.

7- أستون فيلا - 6 نقاط.

8- بورنموث - 5 نقاط.

9- نوتينجهام فورست - 5 نقاط.

10- توتنهام - 4 نقاط.

11- تشيلسي - 4 نقاط.

12- فولهام - 4 نقاط.

13- وست هام - 3 نقاط.

14- مانشستر يونايتد - 3 نقاط.

15- ليستر سيتي - نقطة وحيدة

16- كريستال بالاس - نقطة وحيدة

17- إيبسويتش تاون - نقطة وحيدة

18- ولفرهامبتون - نقطة وحيدة

19- ساوثهامبتون - بدون نقاط.

20- إيفرتون - بدون نقاط.

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