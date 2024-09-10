حل أزمة بوتسوانا قبل مواجهة منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا

نجح منتخب بوتسوانا في حل أزمته قبل مواجهة منتخب مصر، في إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025 في نسختها المقبلة، والتي تستضيفها المملكة المغربية بمشاركة 24 منتخبًا.

بعثة بوتسوانا تعود لأراضيها قبل مواجهة منتخب مصر

وعادت بعثة منتخب بوتسوانا ظهر اليوم الثلاثاء إلى أراضيها، تمهيدًا لمواجهة مصر في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا.

وكان من المقرر أن تصل بعثة منتخب بوتسوانا من موريتانيا في تمام العاشرة صباح اليوم الثلاثاء إلى ديارها قبل مواجهة مصر.

وأكدت أون تايم سبورتس في تقريرها صباح اليوم الثلاثاء، أن بعثة منتخب بوتسوانا ستتأخر حتى الواحدة ظهر اليوم، قبل انطلاق المباراة بـ 6 ساعات فقط.

ويستعرض الموجز أمام متابعيه، تفاصيل أزمة مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا..

وشهدت الساعات الأخيرة أزمة تهدد بإقامة مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا في موعدها، بسبب عدم وصول بعثة الأخير إلى دياره في موعده.

وكانت بعثة منتخب بوتسوانا اتجه إلى موريتانيا لخوض مباراة الجولة الأولى في التصفيات، ولكن دون أن يعود في وقته المحدد بسبب أزمة في الطيران.

وطلب منتخب بوتسوانا من كاف تأجيل مباراته أمام مصر للغد، ولكن مع تمسك جهاز منتخب مصر بالموعد المحدد قرر كاف تأجيلها 3 ساعات فقط لتقام في السابعة مساء اليوم بدلًا من الرابعة عصرًا.

بعثة منتخب بوتسوانا

موعد مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أن يكون موعد مباراة مصر وبوتسوانا النهائي، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، والتي من المقرر أن تقام على ملعب “أوبيد إيتاني تشيلوميفي”، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025.

القنوات الناقلة لـ مباراة مصر القادمة أمام بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا

وستذاع مباراة مصر القادمة ضد بوتسوانا عبر قناة "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لتصفيات أمم أفريقيا بشكل حصري في الشرق الأوسط والقارة السمراء، مساء اليوم الثلاثاء

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