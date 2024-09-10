مسلسل أزمات مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا يستمر.. مستجدات مثيرة

ضربت أزمة جديدة منتخب بوتسوانا قبل مواجهة منتخب مصر، في إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيات 2025 في نسختها المقبلة، والمقرر لها مساء اليوم الثلاثاء على ملعب المنتخب البوتسواني.

أزمة جديدة تحاصر منتخب بوتسوانا قبل مواجهة منتخب مصر

وصرح مراسل قناة أون تايم سبورتس المرافق لبعثة منتخب مصر في بوتسوانا، أن بعثة أصحاب الديار ستتأخر 3 ساعات عن موعد وصولها.

وكان من المقرر أن تصل بعثة منتخب بوتسوانا من موريتانيا في تمام العاشرة صباح اليوم الثلاثاء إلى ديارها قبل مواجهة مصر.

وأكدت أون تايم سبورتس في تقريرها صباح اليوم الثلاثاء، أن بعثة منتخب بوتسوانا ستتأخر حتى الواحدة ظهر اليوم، قبل انطلاق المباراة بـ 6 ساعات فقط.

تسلسل أزمة مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا في تصفيات أفريقيا

ويستعرض الموجز تسلسل أزمات مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا..

وشهدت الساعات الأخيرة أزمة تهدد بإقامة مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا في موعدها، بسبب عدم وصول بعثة الأخير إلى دياره في موعده.

وكانت منتخب بوتسوانا اتجه إلى موريتانيا لخوض مباراة الجولة الأولى في التصفيات، ولكن دون أن يعود في وقته المحدد بسبب أزمة في الطيران.

وطلب منتخب بوتسوانا من كاف تأجيل مباراته أمام مصر للغد، ولكن مع تمسك جهاز منتخب مصر بالموعد المحدد قرر كاف تأجيلها 3 ساعات فقط لتقام في السابعة مساء اليوم بدلًا من الرابعة عصرًا.

موعد مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أن يكون موعد مباراة مصر وبوتسوانا النهائي، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، والتي من المقرر أن تقام على ملعب “أوبيد إيتاني تشيلوميفي”، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025.

منتخب مصر

القنوات الناقلة لـ مباراة مصر القادمة أمام بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا

وستذاع مباراة مصر القادمة ضد بوتسوانا عبر قناة "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لتصفيات أمم أفريقيا بشكل حصري في الشرق الأوسط والقارة السمراء، مساء اليوم الثلاثاء

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