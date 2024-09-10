بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا في تصفيات أفريقيا

يبحث عشاق كرة القدم عن القنوات التي ستقوم بنقل مباراة منتخب مصر ضد منتخب بوتسوانا، في المواجهة التي ستجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025 في نسختها المقبلة.

موعد مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أن يكون موعد مباراة مصر و بوتسوانا النهائي، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، والتي من المقرر أن تقام على ملعب “أوبيد إيتاني تشيلوميفي”، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025.

قناة مجانية تنقل مباراة مصر ضد بوتسوانا في تصفيات كأس أمم أفريقيا

وستقوم قناة “Sportdigital” الألمانية، الناقلة لمباريات تصفيات أمم أفريقيا 2025 مجانا، بنقل مباراة منتخب مصر ضد منتخب بوتسوانا مساء اليوم الثلاثاء عبر شاشتها.

تردد قناة Sportdigital الألمانية الناقلة لمباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أفريقيا 2025

ويستعرض الموجز أمام متابعيه التردد الذي تبث من خلاله مباراة القناة الألمانية “Sportdigital” على قمر “أسترا 19”، ويأتي ترددها على النحو التالي:

التردد: 11185 (DVB-S2).

معدل الترميز: 22000.

الاستقطاب: عمودي.

تاريخ مواجهات منتخب مصر ضد بوتسوانا قبل قمة تصفيات أفريقيا

التقى منتخب مصر مع نظيره بوتسوانا في 6 مرات من قبل، فاز "الفراعنة" في 4 منها وتعادلا مرتين، ولم يحقق المنتخب البوتسواني أي انتصار.

1- تصفيات كأس أمم أفريقيا 2008، وانتهى الذهاب بالتعادل السلبي، قبل أن ينتصر منتخب مصر (1-0) إيابا.

2- تعادل منتخب مصر مع بوتسوانا بنتيجة (1-1) في مباراة ودية عام 2013.

3- تجدد اللقاء بين الطرفين في تصفيات أمم أفريقيا 2015، وفاز منتخب مصر (2-0) في كلتا المباراتين.

4- عام 2019 التقى منتخب مصر مع بوتسوانا وديا وفاز "الفراعنة" بهدف دون رد، وهو اللقاء الأخير بينهما حتى الآن.

منتخب مصر

حكام مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا في تصفيات كأس أمم أفريقيا

يدير المباراة طاقم تحكيم صومالي بقيادة عمر عبدالقادر ارتان، ويعاونه كل من حمزة حاجي مساعد أول وعلي محمد مساعد ثاني وأحمد حسن حسين حكما رابعا.

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