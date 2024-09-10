موعد مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

يخوض منتخب مصر مباراة نارية ومثيرة مساء اليوم الثلاثاء ضد منتخب بوتسوانا، في إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025 في نسختها المقبلة والتي تستضيفها المملكة المغربية.

ويستعرض الموجز لمتابعيه تفاصيل المباراة..

موعد مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أن يكون موعد مباراة مصر و بوتسوانا النهائي، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، والتي من المقرر أن تقام على ملعب “أوبيد إيتاني تشيلوميفي”، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025.

القنوات الناقلة لـ مباراة مصر القادمة أمام بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا

وستذاع مباراة مصر القادمة ضد بوتسوانا عبر قناة "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لتصفيات أمم أفريقيا بشكل حصري في الشرق الأوسط والقارة السمراء.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوتسوانا في تصفيات كأس أمم أفريقيا

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل منتخب مصر أمام نظيره والمقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025، تغييرات متعددة بسبب الغيابات التي ضربت صفوف الفراعنة.

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - حمدي فتحي - محمد حمدي.

في خط الوسط: مروان عطية - محمد النني - أحمد سيد زيزو.

في خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح - مصطفى فتحي.

غيابات منتخب مصر أمام بوتسوانا في تصفيات كأس أمم أفريقيا

وستشهد مباراة منتخب مصر المقبلة ضد بوتسوانا عدة غيابات عن القائمة الأولية التي أعلنها حسام حسن المدير الفني للفراعنة قبل انطلاق معسكر سبتمبر الجاري.

وتشمل قائمة غيابات منتخب مصر كل من..

محمد عبد المنعم - بعد الاعتذار عن حضور المعسكر الحالي

إمام عاشور - بعد الاستبعاد بسبب الإصابة في المران الجماعي

أحمد حجازي - بعد الاستبعاد بسبب الأزمة الأخيرة مع حسام حسن

مصطفى محمد - بعد الاستبعاد بسبب الإصابة

عمر مرموش - بعد الاستبعاد بسبب الإصابة

حسام حسن

ترتيب مجموعة مصر وبوتسوانا في كأس أمم أفريقيا

1- منتخب مصر - 3 نقاط.

2- موريتانيا - 3 نقاط.

3- بوتسوانا - بدون نقاط.

4- الرأس الأخضر - بدون نقاط.

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