عاجل.. تعديل جديد في موعد مباراة مصر وبوتسوانا بتصفيات كأس أمم أفريقيا

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تعديلاً جديداً لـ موعد مباراة مصر وبوتسوانا المرتقبة في تصفيات كأس أمم أفريقيا لموسم 2024-2025.

اصطدم منتخب مصر لكرة القدم مع نظيره بوتسوانا، في إطار منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا لموسم 2024-2025.

وأثار موعد مباراة مصر وبوتسوانا القادمة، الجدل كثيراً على الساحة الكروية خلال الساعات الماضية، حيث كان من المقرر انطلاقها في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر الجاري.

إلا أنه تم تأجيل المباراة لتمام الساعة التاسعة مساء، بناء على طلب منتخب بوتسوانا نظراً لظروف خاصة، ولكن اعترض مسؤولو منتخب مصر على هذا الموسم.

موعد مباراة مصر وبوتسوانا الجديد

وفي نهاية هذا الجدل، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أن يكون موعد مباراة مصر وبوتسوانا النهائي، في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل، والتي من المقرر أن تقام على ملعب "أوبيد إيتاني تشيلوميفي.

ويمكنكم مشاهدة مباراة مصر وبوتسوانا القادمة، عبر قناة بي إن سبوت 2 بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي، بالإضافة إلى نقلها عبر شاشة أون تايم سبورت الأرضية.

موعد مباراة مصر

قائمة منتخب مصر لمواجهة بوتسوانا

حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

الدفاع: رامي ربيعة - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد هاني - محمد حمدي - أحمد عيد.

خط الوسط: محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - حمدي فتحي - مروان عطية.

الوسط الهجومي: ناصر ماهر - أحمد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى فتحي.

الهجوم: محمد صلاح - إبراهيم عادل - محمد الشامي - أسامة فيصل.

ترتيب مجموعة مصر وبوتسوانا في كأس أمم أفريقيا

- منتخب مصر ( 3 نقاط).

- موريتانيا (3 نقاط).

- بوتسوانا ( بدون نقاط).

- الرأس الأخضر (بدون نقاط).

اقرأ أيضا:

أحمد حجازي يكذب حسام حسن.. كواليس مثيرة في منتخب مصر وبيان ناري

3 غيابات تضرب منتخب مصر قبل مواجهة بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا