حسام حسن يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام بوتسوانا.. مفاجآت منتظرة

استقر حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر، على تشكيل الفراعنة التي يخوض به مواجهة بوتسوانا في تصفيات كأس أمم أفريقيا لموسم 2024-2025. التفاصيل يكشفها الموجز في التقرير التالي.

يتواجه منتخب مصر بقيادة حسام حسن، مع نظيره بوتسوانا، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا بنسختها الجديدة.

علماً بأن منتخب مصر يقع مع بوتسوانا، في مجموعة بسيطة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية، رفقة كل من، الرأس الأخضر وموريتانيا.

منتخب مصر، حسم انتصاره الأول في تصفيات كأس الأمم الإفريقية هذا الموسم، بعد تغلبه على الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة.

بينما يسعى منتخب بوتسوانا إلى تحقيق فوزه الأول، بعد هزيمته أمام موريتاينا في الجولة الأولى.

موعد مباراة مصر ضد بوتسوانا والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ضد بوتسوانا، يوم الثلاثاء 10 سبتمبر الجاري على ملعب "أوبيد إيتاني تشيلوميفي.

وتبدأ صافرة هذه المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والعاشرة بتوقيت أبو ظبي.

ويمكنكم مشاهدة مباراة مصر وبوتسوانا، عبر شاشة بي إن سبورت 2 بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي.

حسام حسن يستقرعلى تشكيل منتخب مصر أمام بوتسوانا

ويبدو أن حسام حسن استقر على تشكيل منتخب مصر أمام بوتسوانا، الذي من المتوقع أن يكون كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - حمدي فتحي - محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية - محمد النني - أحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن «تريزيجيه» - إبراهيم عادل (أسامة فيصل).

غيابات منتخب مصر أمم بوتسوانا

ويفقد منتخب مصر خدمات العديد من اللاعبين، لأسباب مختلفة، وضمت قائمة غيابات منتخب مصر لمواجهة بوتسوانا كل من:

محمد عبد المنعم - ( الاعتذار عن حضور المعسكر).

أحمد حجازي (مغادرة المعسكر ).

عمر مرموش - مصطفى محمد - إمام عاشور ( بسبب الإصابة).

أحمد حجازي

قائمة منتخب مصر لمواجهة بوتسوانا بعد الغيابات

حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد هاني - محمد حمدي - أحمد عيد.

الوسط: محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - حمدي فتحي - مروان عطية.

الوسط الهجومي: ناصر ماهر - أحمد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى فتحي.

الهجوم: محمد صلاح - إبراهيم عادل - محمد الشامي - أسامة فيصل.

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