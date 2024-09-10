‎بالساعة.. مواعيد اهم المباريات اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في تصفيات أفريقيا

تستكمل على مدار اليوم الثلاثاء، منافسات تصفيات أفريقيا 2025، ومباريات الجولة الثانية من التصفيات والتي ستشهد صدام منتخب مصر ضد منتخب بوتسوانا خارج الديار، ضمن لقاءات المجموعة الثالثة.

وسيحل منتخب مصر ضيفًا ثقيلًا على منافسه بوتسوانا على ملعبه في تصفيات أفريقيا، بعدما تم تغيير موعد انطلاق المباراة بدلًا من الرابعة عصرًا، لتتناسب مع الظروف الأخيرة التي تعرض لها أصحاب الضيافة.

ويستعرض الموجز مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أفريقيا وأمم أوروبا….

مواعيد مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية

لاتفيا ضد جزر فاروه – الساعة 7 مساء

إنجلترا ضد فنلندا – الساعة 9:45 مساء

إيرلندا ضد اليونان – الساعة 9:45 مساء

مقدونيا الشمالية ضد أرمينيا – الساعة 9:45 مساء

المجر ضد البوسنة والهرسك – الساعة 9:45 مساء

هولندا ضد ألمانيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD2

جورجيا ضد ألبانيا – الساعة 9:45 مساء

التشيك ضد أوكرانيا – الساعة 9:45 مساء

أندورا ضد مالطا – الساعة 9:45 مساء

هولندا ضد ألمانيا

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

بوتسوانا ضد مصر - الساعة 7 مساءا على قناة beIN Sports HD 4

جنوب السودان ضد جنوب أفريقيا - الساعة 4 عصرا

روندا ضد نيجيريا - الساعة 4 عصرا

إسواتيني ضد مالي - الساعة 4 عصرا

موزمبيق ضد غينيا بيساو - الساعة 4 عصرا

الجابون ضد جمهورية إفريقيا الوسطى - الساعة 7 مساء

زيمبابوي ضد الكاميرون – الساعة 7 مساء

ناميبيا ضد كينيا – الساعة 7 مساء

غينيا ضد تنزانيا - الساعة 7 مساء

ليبيريا ضد الجزائر – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4

الرأس الأخضر ضد موريتانيا - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 5

بنين ضد ليبيا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

بوركينا فاسو ضد مالاوي – الساعة 10 مساء

تشاد ضد كوت ديفوار – الساعة 10 مساء

زامبيا ضد سيراليون – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

الصين ضد السعودية – الساعة 3 عصرا - على قناة beIN Sports HD 1

إندونيسيا ضد استراليا - الساعة 3 عصرا

كوريا الشمالية ضد قطر – الساعة 3 عصرا

عمان ضد كوريا الجنوبية – الساعة 5 مساء

قيرغيزستان ضد أوزبكستان – الساعة 5 مساء

فلسطين ضد الأردن – الساعة 5 مساء - على قناة beIN Sports HD 3

البحرين ضد اليابان - الساعة 7 مساء

الإمارات ضد إيران – الساعة 7 مساء

الكويت ضد العراق – الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

كولومبيا ضد الأرجنتين – الساعة 11:30 مساء

الإكوادور ضد بيرو – الساعة 12 منتصف الليل

تشيلي ضد بوليفيا – الساعة 12 منتصف الليل

فنزويلا ضد أوروجواي – الساعة 1 صباح الأربعاء

باراجواي ضد البرازيل – الساعة 3:30 فجر الأربعاء

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