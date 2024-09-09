صدمة لـ الأهلي.. إصابة أشرف داري مع منتخب المغرب بتصفيات الأمم الإفريقية

تلقى النادي الأهلي، صدمة قوية، بعد إصابة صفقته الجديدة، أشرف داري، خلال مباراة المغرب وليسوتو في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024-2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، مباراة المغرب ضد ليسوتو، في إطار منافسات الجولة الثانية من منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية بنسخته الحالية.

وتواجد أشرف داري صفقة الأهلي الجديدة، على رأس تشكيل المغرب لمواجهة ليسوتو في مباراة اليوم بتصفيات كأس أمم أفريقيا.

وفجرت التقارير المغربية، مفاجأة صادمة منذ قليل، بتعرض أشرف داري نجم الأهلي، لإصابة قوية قبل مباراة المغرب وليسوتو.

إصابة أشرف داري مع منتخب المغرب

وأكدت صحيفة "إنفو سبورت" الإلكترونية المغربية، على أن داري تعرض للإصابة أثناء عمليه الإحماء.

وأوضحت أن داري سقط على أرض الملعب أثناء عملية الإحماء، وتدخل الطاقم الطبي المغربي بسرعة فائقة للاطمئنان على اللاعب.

وأشارت إلى أن داري غادر الملعب، قبل انطلاق المباراة، لكن لم يتم الإعلان عن طبيعة الإصابة حتى الآن.

أشرف داري يصدم الأهلي

وتعد هذه صدمة قوية للنادي الأهلي، نظرا لإصابة نجمه الجديد، قبل انطلاق المنافسات الكثيرة والقوية التي تنتظر الأحمر في الموسم الجديد 2024-2025.

وكان الأهلي قد تعاقد مع المغربي أشرف داري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بجانب ضمه لكل من، يوسف أيمن، المغربي يحيي عطية الله، عمر الساعي.

تشكيل المغرب لمواجهة ليسوتو

وجاء تشكيل المغرب أمام لسيوتو كالآتي:

حارس المرمى: منير مهند.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ونايف أكرد، وأشرف داري، وآدم أزنو.

الوسط: عز الدين أوناحي، وأمير ريتشاردسون، وأسامة تارجالين.

الهجوم: أمين عدلي، وأيوب الكعبي، وإلياس أخوماش.

تشكيل منتخب المغرب

بدلاء المغرب أمام ليسوتو اليوم

وضمت دكة بدلاء المغرب أم ليسوتو كل من، إبراهيم دياز وحكيم زياش وسفيان أمرابط بجانب الحارس ياسين بونو.

الجدير بالذكر، أن منتخب المغرب يحتل صدارة مجموعته برصيد 3 نقاط، ويأتي خلفه جهورية أفريقيا بنفس عدد النقاط، بينما يأتي ليسوتو في المركز الثالث بدون نقاط.

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