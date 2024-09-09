صفقة الأهلي الجديدة تزين تشكيل المغرب أمام ليسوتو في تصفيات أمم أفريقيا

زينت صفقة الأهلي الجديدة، تشكيل منتخب المغرب لمواجهة ليسوتو، التي تجمع بينهما مساء اليوم في تصفيات كأس أمم أفريقيا لموسم 2024-2025. التفاصيل يستعرضها الموجز في السطور التالية.

أتم منتخب المغرب لكرة القدم استعداداته لمواجهة ليسوتو، في إطار منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية بنسختها الجديدة.

ومن المقرر أن تقام مباراة المغرب وليسوتو، مساء اليوم الاثنين الموافق 9 سبتمبر 2029، على ملعب أدرار.

صفقة الأهلي الجديدة على رأس تشكيل المغرب اليوم

وأعلن وليد الركراكي، المدير الفني لـ منتخب المغرب، عن تشكيل أسود الأطلس التي تخوض مواجهة ليسوتو اليوم.

وتواجد أشرف داري صفقة الأهلي الجديدة، على رأس تشكيل منتخب المغرب أمام ليسوتو اليوم.

تشكيل المغرب لمواجهة ليسوتو

وجاء تشكيل المغرب أمام لسيوتو كالآتي:

حارس المرمى: منير مهند.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ونايف أكرد، وأشرف داري، وآدم أزنو.

خط الوسط: عز الدين أوناحي، وأمير ريتشاردسون، وأسامة تارجالين.

الهجوم: أمين عدلي، وأيوب الكعبي، وإلياس أخوماش.

أشرف داري صفقة الأهلي الجديدة

بدلاء المغرب أمام ليسوتو اليوم

وضمت دكة بدلاء المغرب أم ليسوتو كل من، إبراهيم دياز وحكيم زياش وسفيان أمرابط بجانب الحارس ياسين بونو.

ويحتل منتخب المغرب صدارة مجموعته برصيد 3 نقاط، ويأتي خلفه جهورية أفريقيا بنفس عدد النقاط، بينما يأتي ليسوتو في المركز الثالث بدون نقاط.

أشرف داري صفقة الأهلي الجديدة

ونجح النادي الأهلي في حسم عدد من الصفقات النارية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري، على رأسهم المغربي أشرف داري، ومواطنه يحيي عطية الله.

ومن ضمن صفقات الأهلي أيضاً كل من، يوسف أيمن القادم من الدوري القطري، وعمر الساعي مهاجم الإسماعيلي.

ويمتلك الأهلي قائمة قوية بموسم 2024-2025، خاصة بعد إبرامه لهذه الصفقات، والتي تأتي كالآتي:

محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف، في حراسة المرمى:

محمد هاني - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أشرف داري - يوسف أيمن - كريم الدبيس - عمر كمال - يحيى عطية الله، في خط الدفاع.

أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم وليد - محمد عبد الله، في الوسط.

حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - وسام أبو علي، في الهجوم.

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