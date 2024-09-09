مباراة الاياب.. موعد ماتش الأهلي وجورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

يستعد فريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر للمواجهة المرتقبة أمام نظيره نادي جورماهيا الكيني في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا. التفاصيل يكشفها الموجز في التقرير التالي.

ويأمل الأهلي تحقيق الفوز في مباراتي الذهاب والإياب من أجل التأهل لدور المجموعات في مشوار المحافظة على اللقب القاري الذي توج به الموسم الماضي.

وحصد النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي في الموسم المنصرم وذلك بعد الفوز عليه بهدف دون رد ليوسع الرقم القياسي لـ12 لقبًا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي أمام بطل كينيا في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 15 سبتمبر الجاري وذلك على ملعب الأخير في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

موعد إياب مباراة الأهلي ضد جورهاميا الكيني

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يوم الجمعة 21 سبتمبر الجاري موعدًا لمواجهة الأهلي أمام جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي- دوري أبطال أفريقيا

وستنطلق مواجهة المارد الأحمر أمام بطل كينيا في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت الإمارات وذلك على ملعب "القاهرة الدولي".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد جورماهيا :

ويُقدم لكم "الموجز" القنوات الناقلة لمباراة إياب الأهلي وبطل كينيا في دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستذاع المواجهة بنسبة كبيرة عبر قنوات "أون تايم سبورت" الفضائية والأرضية بشكل حصري.

قائمة الأهلي ضد جورماهيا الكيني

وجاءت قائمة الأهلي الإفريقية كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أشرف داري - يوسف أيمن - كريم الدبيس - عمر كمال - يحيى عطية الله.

الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم وليد - محمد عبد الله - عمر الساعي (يتم قيده خلال ساعات).

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - وسام أبو علي.

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