الأهلي يوضح لـ" الموجز" حقيقة رحيل رامي ربيعة.. خاص

علق مصدر داخل النادي الأهلي عن الأنباء المتداولة بشأن طلب أحد لاعبي الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط أكثر من لاعب داخل النادي الأهلي بالرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي الجاري وذلك بسبب خروجهم من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

وانتشرت أنباء عديدة خلال الساعات الماضية حول رغبة اللاعب رامي ربيعة مدافع منتخب مصر الرحيل عن صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري بعد التعاقد مع عدد من اللاعبين في مركزه.

وتعاقد الأهلي مؤخرًا مع ثنائي في خط الدفاعي يأتي أبرزها المغربي أشرف داري من بريست الفرنسي فضلًا عن القطري صاحب الأصول المصرية يوسف أيمن من الدخيل.

حقيقة طلب رامي ربيعة الرحيل من الأهلي

وأكد المصدر لـ" الموجز" أن رامي ربيعة لم يفتح أي مناقشات مع مسؤولي النادي الأهلي حول إمكانية رحيله في الصيف الجاري.

الأهلي- رامي ربيعة

وأضاف أن اللاعب متواجد بصورة طبيعية مع منتخب مصر لذا لا يوجد أي طلب من جانبه أو وكيله بالرحيل عن الأهلي خاصًة بعدما حظى بثقة السويسري مارسيل كولر في الموسم المنصرم.

وتابع أن التعاقد مع ثنائي جديد في الخط الدفاعي لا يعني خروج رامي ربيعة من حسابات كولر حيث أشار إلى أن ذلك تعويض لرحيل اللاعب محمد عبد المنعم وأيضًا محمود متولي.

مدحت شلبي: رامي ربيعة طلب الرحيل بسبب الصفقات الجديدة



وقال الإعلامي مدحت شلبي في وقت سابق أن رامي ربيعة ينوي مغادرة النادي الأهلي، خاصة لأنه يشعر بأنه لن يكون ضمن أولويات المدرب السويسري مارسيل كولر في الموسم القادم، بسبب التعاقدات الجديدة مع أشرف داري ويوسف أيمن من الدحيل القطري.

وتابع أن رامي ربيعة قدم أداء مميزًا مع منتخب مصر وحظي بثقة الجهاز الفني خلال لقاء كاب فيردي، ومن المتوقع أن يكون أساسيًا في مباراة بوتسوانا.

وأضاف أن مارسيل كولر يرغب في ضم محمد إسماعيل من نادي زد، وأن المفاوضات تسير بشكل جيد، لكن الإدارة لم تحسم الأمر رسميًا بعد بشأن تعاقد النادي مع اللاعب.

وأنهى حديثه أن رامي ربيعة يبحث عن عروض من الدوريات الخليجية في الوقت الحالي، نظرًا لشعوره بأنه لم يعد ضمن خطط كولر للموسم الجديد.

اقرأ أيضا:

تركي آل الشيخ يعلن عدد جماهير مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

نجم الأهلي مطلوب في الدوري البرتغالي.. موقف مارسيل كولر