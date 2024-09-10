القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر امام بوتسوانا اليوم

تبحث الجماهير عن القناة التي ستقوم بنقل مباراة منتخب مصر مساء اليوم الثلاثاء ضد منتخب بوتسوانا، في إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025 في نسختها المقبلة، والتي ستقام في المملكة المغربية بمشاركة 24 منتخبًا.

موعد مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أن يكون موعد مباراة مصر و بوتسوانا النهائي، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، والتي من المقرر أن تقام على ملعب “أوبيد إيتاني تشيلوميفي”، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025.

قناة مجانية تنقل مباراة مصر ضد بوتسوانا في تصفيات كأس أمم أفريقيا

وستقوم قناة “Sportdigital” الألمانية، الناقلة لمباريات تصفيات أمم أفريقيا 2025 مجانا، بنقل مباراة منتخب مصر ضد منتخب بوتسوانا مساء اليوم الثلاثاء عبر شاشتها.

تردد قناة Sportdigital الألمانية الناقلة لمباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أفريقيا 2025

ويستعرض الموجز أمام متابعيه التردد الذي تبث من خلاله مباراة القناة الألمانية “Sportdigital” على قمر “أسترا 19”، ويأتي ترددها على النحو التالي:

التردد: 11185 (DVB-S2).

معدل الترميز: 22000.

الاستقطاب: عمودي.

القنوات الناقلة لـ مباراة مصر القادمة أمام بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا

وستذاع مباراة مصر القادمة ضد بوتسوانا عبر قناة "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لتصفيات أمم أفريقيا بشكل حصري في الشرق الأوسط والقارة السمراء.

منتخب مصر

ترتيب مجموعة مصر وبوتسوانا في كأس أمم أفريقيا

1- منتخب مصر - 3 نقاط.

2- موريتانيا - 3 نقاط.

3- بوتسوانا - بدون نقاط.

4- الرأس الأخضر - بدون نقاط.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوتسوانا في تصفيات كأس أمم أفريقيا

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل منتخب مصر أمام نظيره والمقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025، تغييرات متعددة بسبب الغيابات التي ضربت صفوف الفراعنة.

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - حمدي فتحي - محمد حمدي.

في خط الوسط: مروان عطية - محمد النني - أحمد سيد زيزو.

في خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح - مصطفى فتحي.

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