مفاجآت بالجملة في تشكيل منتخب السعودية الرسمي أمام الصين

أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لـ منتخب السعودية، التشكيل الرسمي الذي سيدفع به في مباراته ضد منتخب الصين، والمقرر لها اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في نسخته المقبلة.

وستنطلق مباراة منتخب السعودية ضد منتخب الصين في تمام الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، في المواجهة التي تستضيفها الصين ضمن لقاءات المجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم 2026.

تشكيل السعودية الرسمي أمام الصين في تصفيات كأس العالم 2026

ويستعرض الموجز لمتابعيه، تشكيل منتخب السعودية الرسمي أمام الصين، والذي أعلنه روبرتو مانشيني ليضم كل من..

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: سعود عبد الحميد - حسان تمبكتي - علي البليهي - حسن كادش.

في خط الوسط: عبد الإله المالكي - محمد كنو - ناصر الدوسري.

في خط الهجوم: عبد الله الحمدان - فراس البريكان - سالم الدوسري.

ويأتي على مقاعد البدلاء: أحمد الكسار - محمد اليامي - عون السلولي - مشعل صبياني - سلطان الغنام - حسام علي - فيصل الغامدي - مصعب الجوير - عبد الرحمن غريب - فهد المولد - محمد المران - صالح الشهري.

تصريحات مانشيني قبل مواجهة الصين في تصفيات كأس العالم

وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي: "المنتخب الصيني فريق جيد، على الرغم من الخسارة، أتوقع أن يكون فى وضع أفضل من المباراة السابقة، ويجب أن نكون في يومنا ونستغل الفرص التي تتاح لنا لتحقيق النقاط الثلاث".

تشكيل منتخب السعودية الرسمية

وأضاف مدرب منتخب السعودية عن على تأثير عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي قال: " "هي مشكلة، وعلى اللاعبين السعوديين بذل مجهود أكبر من أجل الحصول على فرصة اللعب فى ظل كثرة الأجانب".

وأوضح المدرب الإيطالى: "في الأيام المقبلة، أتمني أن يبذل اللاعبون جهداً أكبر للحصول على دقائق لعب أكثر فى الدوري السعودي، أتمنى أن يكون مستوانا أمام الصين هو المستوى نفسه الذي ظهرنا عليه في الشوط الثاني أمام إندونيسيا، حيث صنعنا الفرص، ولكن يجب أن نستغلها ونسجل".

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