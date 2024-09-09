نجم ريال مدريد ينتقد استبعاده من قوائم المرشحين لـ الكرة الذهبية

أعرب الدولي البرازيلي رودريجو جوس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، عن استيائه من عدم اختياره ضمن قائمة “30 مرشحًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية" للعام الجاي 2024، والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية سنوياً.

ويستعرض الموجز تصريحات رودريجو بعد استبعاده من قوائم المرشحين لجائزة الكرة الذهبية..

نجم ريال مدريد: استبعادي من قوائم المرشحين كان مفاجأة

وقال رودريجو لاعب ريال مدريد الإسباني، في مقابلة مع شبكة ESPN الإسبانية بعد عدم اختياره في قوائم المرشحين لجائزة الكرة الذهبية: "كنت مستاءً، أعتقد أنني أستحق ذلك، لا أريد التقليل من شأن اللاعبين الآخرين، لكنني أعتقد أنه كان لي مكان في القائمة، لقد كانت مفاجأة، لكن لا يمكنني القيام بشيء فلست الشخص الذي يقرر".

وأضاف لاعب ريال مدريد: "نشرت رسالة ساخرة إلى حد ما (صورة بجميع الألقاب التي فاز بها في الموسم، مصحوبة برموز تضحك)، الكل يعرف سخطي، لقد دعمني الجميع، سواء في المنتخب أو ريال مدريد".

رودريجو يبدي انزعاجه من خطط ريال مدريد

واعترف النجم البرازيلي بعدم ارتياحه بخصوص المراكز التي يمكنه اللعب فيها: "في كثير من الأحيان، أقوم فقط بسد الفجوة المفقودة في خط الهجوم، هل هناك أحد مفقود هناك؟ وضع رودريجو. هل هناك من هو مفقود على اليمين؟ رودريجو. هل هناك شخص مفقود كرقم 9؟ رودريجو. هذا كل ما في الأمر. قد يزعجني ذلك قليلا، لكنني لاعب جماعي".

رودريجو يتحدث عن مسيرته في ريال مدريد

وواصل: "وصلت ريال مدريد طفلًا واليوم أنا رجل، وصلت مع الكثير من الخجل، وتحسنت بمساعدة جميع زملائي في الفريق، وجميع الأشخاص في النادي، الذين جعلوني أشعر أنني في المنزل، أنا أكثر نضجًا وسعيد جدًا".

وختم: "أفكر في حصد جميع الألقاب التي فزت بها عدة مرات، إنه أفضل نادٍ في العالم وهذا ما يحفزني لأكون في ذروة مستواي، لهذا السبب أستيقظ كل يوم لأتدرب وأكون أفضل".

رودريجو

قائمة المرشحين للفوز بـ الكرة الذهبية

وتضم قائمة المرشحين بـ الكرة الذهبية 2024 كل من، جود بيلينجهام - أنطونيو روديجر - فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - إيرلينج هالاند - توني كروس - داني كارفخال - هاكان تشالهان أوجلو.

بجانب كل من، لوتارو مارتينيز - هاري كين - فيل فودين - أليخاندرو جريمالدو - لامين يامال - إيميليانو مارتينيز- بوكايو ساكا - رودري - داني أولمو - فيدريكو فالفيردي - روبن دياز - نيكو ويليامز .

وينافس على الكرة الذهبية هذا العام أيضاً كل من، جرانيت تشاكا - أرتيم دوفبيك - أديمولا لوكمان - ماتس هوملز - مارتين أوديجارد - فلوريان فيرتز - كول بالمر - ديكلان رايس - فيتينيا - ويليام صليبا .

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