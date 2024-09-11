صلاح خارج المنافسة.. من هو المرشح الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي؟

محمد صلاح.. فجرت تقارير صحفية عالمية، مفاجأة اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر، عن المرشح الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2024، موجهة صدمة للدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي.

كثرت التساؤلات حول المرشح الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2024، نظراً للمنافسة القوية التي تشهدها هذه الجائزة بالوقت الحالي، ويكشف الموجز تفاصيل هذه الترشيحات.

وذلك، بسبب النجوم الأفارقة، اللذين لمعوا كثيراً مع أنديتهم ومنتخباتهم في الفترة الأخيرة، على رأسهم محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، وإبراهيم دياز نجم المغرب وريال مدريد.

المرشح الأبرز للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي

ووفقاً لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الأربعاء، فإن إبراهيم دياز هو المرشح الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي، الذي يقدمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بكل عام.

وأشارت إلى أن المستوى الذي قدمه دياز مع ريال مدريد الإسباني ومنتخب المغرب في عام 2024، جعله أقوى مرشح للفوز بهذه البطولة.

وتعد هذه الصدمة الثانية التي يتلقاها الدولي المصري محمد صلاح، من ناحية الجوائز الفردية، وذلك بعد خروجه من المرشحين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام أيضاً.

محمد صلاح خارج المرشحين للفوز بالكرة الذهبية

وحملت قائمة المرشحين للكرة الذهبية بهذا العام أيضاً، مفاجآت صادمة، أبرزهم خروج النجوم الكبار من المنافسة، على رأسهم كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي ومحمد صلاح.

وضمت قائمة المرشحين للكرة الذهبية بهذا العام كل من، جود بيلينجهام - أنطونيو روديجر - فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - إيرلينج هالاند - توني كروس - داني كارفخال - هاكان تشالهان أوجلو.

بجانب كل من، لوتارو مارتينيز - هاري كين - فيل فودين - أليخاندرو جريمالدو - لامين يامال - إيميليانو مارتينيز- بوكايو ساكا - رودري - داني أولمو - فيدريكو فالفيردي - روبن دياز - نيكو ويليامز.

محمد صلاح ورونالدو

محمد صلاح يدخل نادي المائة مع منتخب مصر

دخل محمد صلاح نادي الكائة مع منتخب مصر، بعد مشاركته في مباراة بوتسوانا الماضية، في تصفيات كأس أمم أفريقيا لموسم 2024-2025.

تجدر الإشارة إلا أن صلاح، خاض 100 مباراة مع منتخب مصر، سجل خلالهم 58 هدفاً وصنع 33 آخرين.

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