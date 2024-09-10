أرقام مثير لـ محمد صلاح مع منتخب مصر بعد هدفه أمام بوتسوانا

يواصل محمد صلاح نجم منتخب مصر، كتابة التاريخ خلال مسيرته في كرة القدم، والتي شهدت أرقام دولية مثيرة بعد هدفه في مباراة بوتسوانا.

قاد محمد صلاح تشكيل منتخب مصر في مبواجهة بوتسوانا، التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وظهر محمد صلاح بمستوى جيد في مباراة مصر وبوتسوانا، التي كانت من أبرز مباريات الجولة الثانية بتصفيات كأس الأمم الإفريقية لموسم 2024-2025.

هدف محمد صلاح في مباراة مصر وبوتسوانا

وساهم محمد صلاح في فوز مصر على بوتسوانا، برباعية نظيفة، في اللقاء الذي استضافه ملعب وسجل محمد صلاح الهدف الثالث لـ منتخب مصر أمام بوتسوانا اليوم، بعد أحراز محمود تريزيجيه ثنائية الفراعنة الأولى.

وحسب الإحصائيات، فإن صلاح خاض 100 مباراة مع منتخب مصر، سجل خلالهم 58 هدفاً وصنع 33 آخرين.

تقييم محمد صلاح وتريزيجيه في مباراة مصر اليوم

ووفقا لما ذكره موقع «سوفا سكور» للأرقام والإحصائيات، فإن تريزيجيه حصل على أعلى تقييم بمباراة مصر اليوم، بواقع 8:5، بينما بلغ تقييم محمد صلاح 7.7 درجة.

وتواجد محمد صلاح وتريزيجيه بجانب أسامة فيصل، على رأس هجوم منتخب مصر في مباراة بوتسوانا اليوم، والتي كانت من أهم اختيارات حسام حسن المدير الفني للفراعنة.

محمد صلاح وتريزيجيه

وكان هذا الثنائي على رأس قائمة منتخب مصر في مواجهات معسكر سبتمبر 2024 والتي جاءت كالأتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) - مصطفى شوبير (الأهلي) - حمزة علاء (الأهلي).

خط الدفاع: أحمد حجازي (نيوم) - رامي ربيعة (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (سيراميكا) - محمد هاني (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز) - محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي).

الوسط: محمد النني (الجزيرة الإماراتي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - عمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت الألماني) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز)

الهجوم: مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد الشامي (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

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