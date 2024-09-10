بعد التسجيل أمام بوتسوانا.. كم عدد أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

يعد محمد صلاح من أهم لاعبي منتخب مصر، وأكثرهم تسجيلًا للأهداف في تاريخ الفراعنة، حيث يفصله فقط 13 هدفًا للتساوي مع النجم حسام حسن على قمة هدافي منتخب مصر عبر تاريخه. التفاصيل يستعرضها الموجز في التقرير التالي.

سجل محمد صلاح هدف منتخب مصر الثالث أمام بوتسوانا، في الدقيقة 54 من عمر المباراة التي تجمع المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

محمد صلاح

عدد أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

يعتبر محمد صلاح الهداف التاريخي لمنتخب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا، حيث خاض 28 مباراة سجل خلالها 21 هدفًا، وذلك في 7 نسخ من التصفيات (2012 - 2013 - 2015 - 2017 - 2019 - 2021 - 2025)

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2012 - مباراتين - هدفًا واحدًا.

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2013 - مباراتين - هدفًا واحدًا.

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2015 - 6 مباريات - 3 أهداف.

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 - 5 مباريات - 5 أهداف.

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 - 4 مباريات - 4 أهداف.

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 - مباراتين - هدافين.

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 - 4 مباريات - 3 أهداف.

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 - 3 مباريات - هدافين.

سجل صلاح في تصفيات كأس أمم إفريقيا، 21 هدفًا، خلال 28 مباراة.

عدد أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا

شارك محمد صلاح مع منتخب مصر في 4 نسخ ببطولة كأس أمم إفريقيا (2017 - 2019 - 2021 - 2023)، لعب خلالها 18 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 4 آخرين.

كأس أمم إفريقيا 2017 - 6 مباريات - هدافين.

كأس أمم إفريقيا 2019 - 4 مباريات - هدافين.

كأس أمم إفريقيا 2021 - 7 مباريات - هدافين.

كأس أمم إفريقيا 2023 - مباراتين - هدفًا واحدًا.

سجل محمد صلاح في كأس أمم إفريقيا، 7 أهداف خلال 19 مباراة.

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