منتخب مصر يضرب بوتسوانا برباعية نارية.. ثنائية تريزيجيه وصاروخية صلاح

ضرب منتخب مصر لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، نظيره بوتسوانا برباعية نارية، في المباراة القوية التي جمعتهما في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024-2025. مزيداً من التفاصيل يستعرضها الموجز في التقرير التالي.

التقى منتخب مصر مع بوتسوانا، مساء يوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية بموسم 2024-2025، التي أقيمت في سبتمبر الجاري.

وحل منتخب مصر ضيفاً ثقيلاً على بوتسوانا، سعى فيها الفراعنة في تحقيق الانتصار الثاني لهم في تصفيات كان بنسختها الجديدة.

منتخب مصر يقتنص الفوز من بوتسوانا

واقتنص منتخب مصر الانتصار من بوتسوانا بالفعل، بأربعة أهداف دون رد في هذه الريمونتادا الذي حظت بمتابعة جماهرية كبيرة.

قص محمود تريزيجيه شريط التسجيل لـ منتخب مصر، بعد مرور 5 دقائق فقط من انطلاق المباراة.

كما أنه ضاعف نتيجة منتخب بلاده بالهدف الثاني في الدقيقة 29، حتى انتهى الشوط الأول بتقدم الفراعنة بهدفين دون رد.

وعزز محمد صلاح نتيجة منتخب مصر بهدف صاروخي، أحرزه في الدقيقة 56 من عمر المباراة، قبل أن يسجل مصطفى فتحي الهدف الأخير في الدقيقة 94، ليتم رباعية الفراعنة في شباك بوتسوانا اليوم.

محمد صلاح وتريزيجيه

إحصائيات مباراة مصر وبوتسوانا اليوم

وشهدت مباراة مصر وبوتسوانا إحصائيات مثيرة جاءت على النحو التالي:

- التسديدات .. 11 لـ منتخب مصر مقابل 10 لـ بوتسوانا.

- تسديدات على المرمى.. 7 للفراعنة، وتسديدة وحيدة للمنافس.

- الاستحواذ .. 57 لمصر مقابل 43 للبوتسواني.

- التمريرات .. 529 لكتيبة حسام حسن، مقابل 382 للمنافس.

- دقة التمرير .. 83 % مقابل 80 % لصالح مصر.

- الأخطاء .. 7 مصر ، 11 بوتسوانا.

- البطاقات الصفراء.. 2 للبوتسواني.

- حالات التسلل .. 1 لكل منتخب.

- الركنيات .. 3 لمصر و4 للنظير.

تشكيل منتخب مصر أمام بوتسوانا

وضم تشكيل منتخب مصر لمباراة بوتسوانا اليوم كل من، محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني، رامي ربيعة، خالد صبحي ومحمد حمدي في الدفاع.

بينما تمركز في وسط الملعب كل من، حمدي فتحي، مروان عطية وأحمد سيد زيزو، وقاد محمد صلاح، محمود تريزيجيه وأسامة فيصل الهجوم.

الجدير بالذكر، أن منتخب مصر حافظ على صدارته برصيد 6 نقاط "العلامة الكاملة، في ترتيب مجموعته التي تضم كل من، موريتانيا، الرأس الأخضر، بوتسوانا.

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