مفاجآت في تشكيل منتخب مصر الرسمي أمام بوتسوانا.. موقف النني

أعلن حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر، عن تشكيل الفراعنة التي يخوض به مواجهة بوتسوانا مساء اليوم في تصفيات كأس أمم أفريقيا بالموسم الجديد.

أنهى منتخب مصر لكرة القدم تحضيراته، لمواجهة بوتسوانا، في إطار منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا لموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وبوتسوانا، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2024، على أرض الأخير .

وتنطلق صافرة مباراة مصر وبوتسوانا المرتقبة، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

مباراة مصر اليوم

مفاجآت بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام بوتسوانا

وشهد تشكيل منتخب مصر أمام بوتسوانا مفاجآت عديدة، على رأسهم تواجد محمد النني على دكة البدلاء، وظهور خالد صبحي في الدفاع بجانب كل من رامي ربيعة، محمد حمدي ومحمد هاني.

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام بوتسوانا اليوم كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، خالد صبحي ومحمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية وأحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمد صلاح، محمود تريزيجيه وأسامة فيصل.

بدلاء منتخب مصر أمام بوتسوانا اليوم

وتضم دكة بدلاء منتخب مصر أمام بوتسوانا اليوم كل من، المهدي سليمان - مصطفى شوبير - أحمد عيد - أحمد رمضان بيكهام - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - محمد الشامي.

ويسعى حسام حسن في قيادة مصر اليوم للفوز على المنتخب البوتسواني، من أجل الحفاظ على صدارة مجموعته، التي يتربع على عرشها حاليا برصيد 3 نقاط.

ويمكنكم مشاهدة مباراة مصر وبوتسوانا اليوم، عبر قناة بي إن سبورت 2 بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي، بالإضافة إلى بثها عبر قناة أون تايم سبورت الأرضية.

ترتيب مجموعة مصر وبوتسوانا في كأس أمم أفريقيا

ويأتي ترتيب مجموعة مصر وبوتسوانا على هذا النحو:

- منتخب مصر ( 3 نقاط).

- موريتانيا (3 نقاط).

- بوتسوانا ( بدون نقاط).

- الرأس الأخضر (بدون نقاط).

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