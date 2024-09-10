تبحث جماهير كرة القدم، عن ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2026، بعد فوزه المثير على الصين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم.

تواجه منتخب السعودية لكرة القدم مع نظيره الصين، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

واحتضن ملعب استاد داليان، مباراة السعودية والصين، المثيرة في أحداثها ونتائجها اليوم والتي حسمها الأخضر لصالحه.

وانتصر المنتخب السعودي على الصيني، بهدفين مقابل هدف، في هذه الريمونتادا العالمية النارية، رغم النقص العددي الذي عانى منه الأخضر في هذا اللقاء.

أهداف مباراة السعودية والصين

سجل ثنائية السعودي في هذه المباراة كل من، حسن كادش في الدقيقتين 40 و90، بينما أحرز هدف الصين الوحيد علي لاجامي بالخطأ في مرماه.

وبهذه النتيجة، رفع الأخضر رصيده إلى النقطة 4 متصدراً مجموعته التي تضم كل من، الصين، اليابان، استراليا، البحرين، أندونيسيا.

ويعد هذا الفوز الأول للسعودية، في تصفيات كأس العالم 2026، نظراً لأن جولته الأولى حسمها بالتعادل أمام إندونيسيا.

ويستعرض لكم “الموجز” في السطور الآتية، ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على الصين.

ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم

1- السعودية- مباراتان- 4 نقاط.

2- اليابان- مباراة واحدة- 3 نقاط.

3- البحرين- مباراة واحدة- 3 نقاط.

4- إندونيسيا- مباراتان- نقطتان.

5- أستراليا - نقطة واحدة- مباراتان.

6- الصين- بلا نقاط- مباراتان.

السعودية

تشكيل منتخب السعودية أمام الصين اليوم

الجدير بالذكر، أن منتخب السعودية خاض مواجهة الصين بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، حسان تمبكتي، علي البليهي، حسن كادش.

في خط الوسط: عبد الإله المالكي، محمد كنو، ناصر الدوسري.

الهجوم: عبد الله الحمدان، فراس البريكان، سالم الدوسري.

وضمت دكة بدلاء الأخضر كل من، أحمد الكسار - محمد اليامي - عون السلولي - مشعل صبياني - سلطان الغنام - حسام علي - فيصل الغامدي - مصعب الجوير - عبد الرحمن غريب - فهد المولد - محمد المران - صالح الشهري.

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