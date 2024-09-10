بثنائية تريزيجيه.. منتخب مصر يتقدم على بوتسوانا في الشوط الأول

قاد محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر، الفراعنة، للتقدم على بوتسوانا في الشوط الأول من المباراة المثيرة التي جمعت بينهما مساء اليوم في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

تواجد تريزيجيه على رأس تشكيل منتخب مصر في مواجهة بوتسوانا، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا بهذا الموسم 2024-2025.

علماً بأن منتخب مصر ينافس في مجموعة متواضعة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية، رفقة كل من، الرأس الأخضر، موريتانيا، بوتسوانا.

وبدأ منتخب مصر بقيادة مدربه المصري حسام حسن، هذه المباراة بانطلاقة قوية، حتى تمكن من التسجيل مبكراً.

أهداف تريزيجيه في مباراة مصر وبوتسوانا

وافتتح تريزيجيه التسجيل لـ منتخب مصر، بعد إحرازه الهدف الأول أمام بوتسوانا في الدقيقة 5 من عمر المباراة التي أقيمت على أرض الأخير.

وفي الدقيقة 29، نجح تريزيجيه في تسجيل الهدف الثاني لـ منتخب مصر، لينهي الشوط الأولى بتقدم الفراعنة بنتيجة 2-0.

ويستهدف منتخب مصر الفوز على بوتسوانا، من أجل تحقيق انتصاره الثاني في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، وذلك بعد تغلبه على الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى.

تريزيجيه

تريزيجيه يزين تشكيل منتخب مصر أمام بوتسوانا

تجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر دخل مواجهة بوتسوانا بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي. الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، خالد صبحي ومحمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية وأحمد سيد زيزو. الهجوم: محمد صلاح، محمود تريزيجيه وأسامة فيصل.

وجلس على دكة بدلاء منتخب مصر أمام بوتسوانا اليوم كل من، المهدي سليمان - مصطفى شوبير - أحمد عيد - أحمد رمضان بيكهام - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - محمد الشامي.

ترتيب مجموعة مصر وبوتسوانا في كأس أمم أفريقيا

ويأتي ترتيب مجموعة مصر وبوتسوانا على هذا النحو:

- منتخب مصر ( 3 نقاط).

- موريتانيا (3 نقاط).

- بوتسوانا ( بدون نقاط).

- الرأس الأخضر (بدون نقاط).

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