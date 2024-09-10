ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا بعد رباعية بوتسوانا

ترغب جماهير كرة القدم، في معرفة ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024-2025، بعد فوز الفراعنة الثمين على بوتسوانا اليوم.

لذلك، حرص "الموجز"، على أن يقدم لمتابعيه الكرام، في هذا التقرير، ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا بعد الفوز على بوتسوانا برباعية.

تواجه منتخب مصر مع بوتسوانا، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا بنسختها الحالية.

وكانت القرعة، قد أسفرت على تواجد منتخب مصر مع بوتسوانا في مجموعة واحدة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية، والتي تضم بجوارهما كل من، موريتانيا والرأس الأخضر.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز في جولته الأولى بثلاثية نارية، أمام الرأس الأخضر "كاب فيردي"، وأحرز أهداف الفراعنة حينها كل من، رامي ربيعة، عمر مرموش، إبراهيم عادل.

وقدم منتخب مصر مستوى أكثر من رائع في جولته الثانية، بعدما حل ضيفاً ثقيلاً على بوتسوانا اليوم.

منتخب مصر ينتصر على بوتسوانا برباعية

وتمكن المنتخب المصري، من حسم الجولة الثانيةفي تصفيات كأس أمم أفريقيا، لصالحه أيضاً، وذلك بعد فوزه على بوتسوانا بنتيجة 4-0.

وجاءت أهداف منتخب مصر اليوم، عن طريق محمود تريزيجيه في الدقيقتين 5 و29 ومحمد صلاح في الدقيقة 65، ومصطفى فتحي في الدقيقة 94.

منتخب مصر

خطة حسام حسن تأتي بثمارها في مباراة مصر وبوتسوانا

وأتت خطة تشكيل حسام حسن لـ منتخب مصر، بالنفع على الفراعنة، التي كللها بالفوز وحصد الثلاث نقاط.

وخاض منتخب مصر مواجهة بوتسوانا اليوم، بتشكيل مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى. محمد هاني، رامي ربيعة، خالد صبحي ومحمد حمدي، في الدفاع.

أما الوسط تواجد به كل من، حمدي فتحي، مروان عطية وأحمد سيد زيزو، وقاد، محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وأسامة فيصل الهجوم.

ووفقاً لهذا الفوز، تصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 6 نقاط، بينما تذيل بوتسوانا الترتيب بدون نقاط.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

ويأتي ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على بوتسوانا اليوم كالآتي:

- منتخب مصر ( 6 نقاط).

- موريتانيا (3 نقاط).

- الرأس الأخضر (بدون نقاط).

- بوتسوانا ( بدون نقاط).

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