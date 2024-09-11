محمود متولي يتعرض لحادث مرور قوي بعد رحيله عن الأهلي.. صورة

تعرض محمود متولي، نجم الاتحاد السكندري الحالي، والأهلي السابق، لحادث مرور قوي، أفجع الجماهير في الساعات الماضية من صباح اليوم الأربعاء. التفاصيل يستعرضها الموجز في التقرير التالي.

رحل محمود متولي عن النادي الأهلي حديثاً، وتحديداً خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، منتقلاً إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري.

جاء رحيل متولي بعد فسخ تعاقده مع الأهلي بالتراضي، علماً بأن عقد اللاعب مع الأحمر كان يمتد حتى 2025.

ونجح الاتحاد السكندري، في الحصولعلى خدمات محمود متولي لمدة موسمين، ضمن خطةزعيم الثغر في دعم وتعزيز صفوف فريقه.

محمود متولي يتعرض لحادث مرور قوي

وفي ظهر اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2024، تعرض محمود متولي لحادث قوي أدى إلى تحطيم سيارته.

ونشر محمود متولي، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»: صورة لسيارته بعد تحطمها، معلقا عليها: “الحمد لله.. قدر الله وما شاء فعل”.

حادث محمود متولي

ويعد متولي من أبرز الراحلين عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بسبب تكرار الإصابات التي يعاني منها اللاعب.

ومن ضمن الراحلين عن الأهلي هذا الميركاتو أيضاً، كل من، أحمد عبد القادر، محمد عبد المنعم، أليو ديانج.

وضم الأهلي عدة صفقات قوية في الصيف الحالي، من بينهم، أشرف داري، يوسف أيمن، يحيي عطية الله، عمر الساعي.

قائمة الأهلي 2024-2025

وشهدت قائمة الأهلي الإفريقية لموسم 2024-2025، مفاجآت عديدة بضم الصفقات الجديدة، واستبعاد كل من علي معلول وكريم فؤاد للإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي الإفريقية كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أشرف داري - يوسف أيمن - كريم الدبيس - عمر كمال - يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم وليد - محمد عبد الله.

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - وسام أبو علي.

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