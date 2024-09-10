صدمات لـ الأهلي.. مدة غياب أشرف داري وطبيعة إصابة محمد الشناوي

تلقى النادي الأهلي، في الساعات الماضية، عدة صدمات، بعد إصابة نجوم فريقه، خلال مشاركتهم مع منتخب بلادهم، خلال فترة التوقف الدولي بسبتمبر 2024، على رأسهم أشرف داري ومحمد الشناوي. مزيداً من التفاصيل يستعرضها الموجز في السطور التالية.

تعرض أشرف داري صفقة الأهلي الجديدة، لإصابة قوية قبل مباراة المغرب وليسوتو في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024-2025.

وكشف الاتحاد المغربي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، عن طبيعة إصابة أشرف داري نجم الأهلي، ومدة غيابه عن الملاعب.

مدة غياب أشرف داري عن الأهلي وتفاصيل إصابة الشناوي

وأكد مسؤول الاتحاد المغربي، على أن إصابة داري هي التواء بسيط في الكاحل، على أن تكون مدة غيابه عن التدريبات 7 أيام.

على الجانب الآخر، تعرض محمد الشناوي حارس الأهلي، للإصابة أيضاً، خلال مشاركته في مباراة مصر وبوتسوانا في كأس الأمم الإفريقية.

وأوضح الجهاز الطبي لـ منتخب مصر، أن إصابة الشناوي، هي إجهاد في العضلة الخلفية. موقف الشناوي وداري من المشاركة في مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني.

موقف محمد الشناوي من المشاركة في مباراة الأهلي وجورماهيا

وأكد طبيب منتخب مصر على أن الشناوي سيكون جاهزاً للمشاركة في مباراة الأهلي وجورماهيا القادمة بشكل طبيعي.

محمد الشناوي

غياب أشرف داري عن مباراة الأهلي وجورماهيا

لكن، زهير داري والد أشرف داري، أكد على غياب نجله عن المشاركة في مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني القادمة في دوري أبطال أفريقيا، نظرا ً للإصابة التي لحقت به، على أن يكون جاهزاً في مباراة الإياب.

وأثارت إصابات نجوم الأهلي، مخاوف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر، الذ يستعد لخوض مواجهات نارية في الفترة القادمة.

أشرف داري

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني

ويستهل فريق الأهلي، منافساته في الموسم الجديد، بمواجهة جورماهيا الكيني، في إطار منافسات دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024-2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وجورماهيا في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024، في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

على أن يكون موعد مباراة الإياب بين الأهلي وجورماهيا الكيني، يوم الجمعة 21 سبتمبر الجاري، في التاسعة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت الإمارات على ملعب "القاهرة الدولي".

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