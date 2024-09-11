تطورات جديدة حول مفاوضات الأهلي مع بن رمضان.. تحرك مفاجئ

شهدت في الساعات الأخيرة، تطورات جديدة بخصوص مفاوضات الأهلي بشأن صفقة الدولي التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب فريق فيرينكفاروسي المجري.

وعلم "الموجز" أنه تم التواصل من جانب إدارة الأهلي مع نظرائهم في المجر، حيث عُرض دفع مبلغ مليون و400 ألف يورو نقدًا كجزء من قيمة الصفقة، مع فائض المليون يورو المتبقي يتم دفعه في يونيو المقبل، في اليوم الأول من الشهر المذكور. ومع ذلك، تم رفض هذا الطلب بشكل قاطع.

صدمة جديدة لـ الأهلي من فرينكفاروزي المجري

في البداية، رفض مسؤولو النادي الأهلي دفع المبلغ المذكور، إلا أن ضغط المدير الفني مارسيل كولر والجماهير أدى إلى تحرك جديد.

واشترط النادي الأهلي تأجيل دفع الجزء الأخير من قيمة الصفقة إلى يونيو المقبل، وهو ما رفضه النادي المحري بشكل قاطع من أجل التخلي عن محمد علي بن رمضان.

وفيما يتعلق بصفقات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تم حسم تعاقداته مع القطري من أصول مصرية يوسف أيمن، والمغربي يحيى عطية الله، والمغربي أشرف داري، والمصري عمر الساعي.

تطورات أزمة كهربا في الأهلي

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر وسامي قمصان، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، إغلاق الأزمة المتعلقة باللاعب محمود عبد المنعم كهربا وطلب عدم التطرق لها.

بدأت الأزمة عندما غاب كهربا عن تدريبات الأهلي قبل يومين، يوم الثلاثاء، الأمر الذي استدعى فرض غرامة عليه وفقًا للوائح المالية للنادي.

عُقد اجتماع بين كولر وقمصان وكهربا على هامش تدريب الفريق أمس، حيث قدّم اللاعب اعتذاره وأكد أن غيابه يوم الثلاثاء كان بسبب ظروف صحية تعرضت لها والدته. تقبل المدير الفني ومدير الكرة هذا الاعتذار وتم إغلاق هذا الملف.

شارك كهربا في التدريبات دون مشاكل بعد قبول اعتذاره ودفع الغرامة التي فرضها عليه الجهاز الفني وبلغت قيمتها 50 ألف جنيه.

ويستعد فريق الكروي الأول بالنادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام منافسه نادي جورماهيا الكيني في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب الأخير.

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