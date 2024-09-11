صفقة الأهلي الجديدة تقترب من الغياب أمام جورماهيا الكيني.. ما السر؟

استقر الجهاز الفني لفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على اصطحاب أحد الصفقات الجديدة خلال مواجهة جورماهيا الكيني.

وطلب الدكتور أحمد جاب الله الطبيب الخاص بنادي الأهلي، من الجهاز الفني بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر عدم إشراك اللاعب المغربي الجديد أشرف داري في اللقاء المقبل أمام جورماهيا الكيني.

ويحل فريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ضيفًاث ثقيلًا على جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب الأخير.

سر استبعاد صفقة الأهلي الجديدة من مواجهة جورماهيا

وقال الإعلامي محمد الليثي في تصريحات إذاعية أن أشرف داري بحاجة إلى 5 أيام للتعافي بشكل تام من إصابته التي تعرض لها قبل مباراة المغرب وليسوتو في تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة، حيث كانت إصابته عبارة عن إلتواء في الكاحل

وأكد أن عودة داري للتدريبات الجماعية بسرعة ستكون لها تأثير سلبي على اللاعب، لذا فإن إراحته من الرحلة الشاقة إلى كينيا أمر ضروري.

وأوضح أنه قد بدأ كولر في التأقلم مع هذه الفكرة واتخاذ قرار بإستبعاد اللاعب من مباراة جورماهيا المقررة يوم الأحد القادم.

الأهلي يستعد لمشواره الإفريقي أمام جورماهيا

يواصل الأهلي تدريباته تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر اليوم في استاد مختار التتش، حيث يتدرب الفريق على فترتين ضمن برنامج تدريبي مكثف لرفع مستوى اللياقة البدنية استعدادًا لمواجهة جورماهيا الكيني.

تعاقد النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع عدد من اللاعبين، بما في ذلك يوسف أيمن من الدحيل القطري بصفقة إعارة مع خيار الشراء، وأشرف داري من بريست الفرنسي لمدة 4 مواسم لتعزيز الدفاع.



ويحيى عطية الله من سوتشي الروسي لموسم واحد لتدعيم الجبهة اليسرى، وعمر الساعي من الإسماعيلي لمدة خمسة مواسم لتعزيز وسط الملعب.

الأهلي يتأهب لانطلاق مشواره في دوري أبطال أفريقيا بمواجهة جورماهيا الكيني على ملعب نيايو الوطني.

ويستعد الأهلي بقيادة كولر لبداية موسم جديد مع مشاركتهم في دوري أبطال أفريقيا، بعد أن حقق النادي الأحمر 4 بطولات خلال الموسم الماضي، منها الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلي، بالإضافة إلى تتويجهم بدوري أبطال أفريقيا وحصد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

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