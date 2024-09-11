بيراميدز يعلن قائمته لمواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

أسدل الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز الستار على قائمة السماوي في رحلة رواندا استعدا ا لخوض مباراة الجيش الرواندي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل فريق الكروي الأول بنادي بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في السابعة من مساء السبت على استاد أماهورو في العاصمة كيجالي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

ويستعرض لكم “الموجز” في السطور التالية قائمة بيراميدز التي ضمت 24 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس - يوسف أوباما - مروان حمدي

حكم مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

وستغادر بعثة فريق بيراميدز من القاهرة اليوم بطائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لتوفير الوقت والجهد، بـ22 لاعبا،حيث يلتحق الثنائي بلاتي توريه وفيستون ماييلي بالبعثة في كيجالي.

وتلقى نادي بيراميدز إخطارًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتحديد موعد وحكام المباراة، حيث سيدير اللقاء طاقم تحكيم من غانا بقيادة الحكم دانيال لاريا، بالإضافة إلى المساعد الأول كواسي أتشيمبونج، والمساعد الثاني سيث أبليتور، والحكم الرابع تشارليز بيولو.

وسيكون مايك ليتي من أوغندا هو المراقب لأداء الحكام، بينما سيقوم علي محمد أحمد من جارة الصومال بمراقبة أداء الحكام.

وقد أعلن بيراميدز عن توقيع 3 صفقات حتى الآن، حيث تم التعاقد مع يوسف أوباما بصفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الزمالك، وتم ضم عبد الرحمن مجدي من الإسماعيلي، بالإضافة إلى انضمام طارق علاء من سموحة.

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