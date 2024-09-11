ما هو سبب تصدر اسم عصام الحضري التريند؟.. حسام حسن كلمة السر

تصدر نجم الكرة المصرية السابق عصام الحضري محركات البحث خلال الساعات الماضية وذلك بعد تصريحاته الجدلية نحو منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن.

وأثار عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق في ولاية خافيير أجيري المدير الفني السابق للفراعنة الجدل حول تصريحاته بشأن أزمة حسام حسن وأحمد حجازي.

وكان عصام الحضري قد اعتذر في وقت سابق عن تولي أحد المناصب في المنتخبات الوطنية بقرار من الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام وذلك بعد رحيله المفاجئ إلى منتخب سوريا والعمل مع الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر.

عصام الحضري يهاجم حسام حسن بسبب أحمد حجازي

وأشار عصام الحضري في تصريحات تيلفزيونية إلى أن أحمد حجازي مدافع نيوم السعودي لاعب مميز وذو أخلاق عالية جدًا، ولم يسبب أي ضجة خلال مسيرته الرياضية

وكشف الحضري عن تفاصيل حول خلاف حجازي مع حسام حسن، موضحًا أن هذا الخلاف بدأ منذ مباراة كرواتيا الودية.

عصام الحضري

وأضاف أن حسام حسن لم يكن مقتنعًا بقدرات حجازي الفنية، وقام بقرار إبعاده عن المنتخب دون النظر إلى آراء اللاعبين الكبار كصلاح والشناوي.

وختم حديثه بكلمات حادة قالها المدرب العام للمنتخب لحجازي خارج أي إطار محترم، مشيرًا إلى أهمية احترام العلاقة بين المدرب واللاعب في المنتخب مقارنة بالعلاقة في النادي.

إنجازات عصام الحضري في مسيرته التاريخية

ويستعرض لكم "الموجز" في السطور التالية نبذة عن مسيرة عصام الحضري التاريخية

يستحق عصام الحضري لقب الحارس الأعظم في تاريخ كرة القدم المصرية بفضل أرقامه القياسية وتاريخه الطويل مع هذه الرياضة الساحرة، سواء كان يرتدي قميص المنتخب الوطني أو الأندية التي لعب لها.

في نهاية العام الماضي، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم وجود "قفازات" عصام الحضري كجزء من معروضات "كرة القدم والعالم العربي" في متحف الفيفا.

قاد الحضري الأهلي، النادي الأهلي للقب القرن الأفريقي، وصنع تاريخًا رائعًا مع هذا الفريق، حيث ساهم في فوز الفريق الأحمر بأغلب البطولات سواء المحلية أو الإفريقية. حصد مع الأهلي 23 لقبًا، بما في ذلك 8 ألقاب للدوري المصري بداية من موسم 1996-1997 وحتى رحيله عام 2008.

فضلاً عن 3 ألقاب لكأس مصر و4 ألقاب للسوبر المصري، بجانب فوزه ببطولتي النخبة العربية في عامي 1997 و1998 وثلاثة ألقاب في دوري أبطال أفريقيا في عامي 2001 و2005 و2006، بالإضافة إلى فوزه بالسوبر الأفريقي وبرونزية كأس العالم للأندية عام 2006.

وقد سجل الحضري هدفًا تاريخيًا من وسط ملعب الأهلي أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وهو إنجاز نادر ومميز في مسيرته الرياضية.

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