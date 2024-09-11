أول رد فعل مدرب الأهلي بعد أزمة غياب كهربا.. مصدر يُجيب

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي بعد غياب اللاعب محمود عبد المنعم كهربا عن التدريبات الجماعية أول أمس.

وأثار كهربا في الساعات الماضية أزمة قوية داخل أروقة النادي الأهلي بعد غيابه عن التدريبات الجماعية دون إذن مسبق من الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر.

كولر يتقبل اعتذار كهربا في الأهلي

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الموجز" أن كهربا قد اعتذار بالفعل لـ كولر والسويسري تقبل الاعتذار وذلك بعد تبرير أزمة غيابه إلا أنه تمسك بتوقيع العقوبة مهما كان الظرف.

وقرر جهاز الكرة بالنادي الأهلي تحويل اللاعب إلى التحقيق مع السويسري مارسيل كولر حيث أكد كهربا أن غيابه عن المران أمس دون إذن جاء بسبب ظروف قهرية بسبب تعرض والدته إلى وعكة صحية تسببت في دخولها للمستشفى.

الأهلي يستعد لمواجهة جورماهيا الكيني



يستعد النادي الأهلي بشكل يومي لمواجهة جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، المقررة الثالثة عصر يوم الأحد المقبل على ملعب نيايو الوطني.

قرر مجلس إدارة الأهلي تكليف طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق في كينيا لمواجهة جورماهيا، ويقوم حاليًا بالتنسيق مع الجهاز الفني بخصوص الرحلة المرتقبة التي تعد بمثابة انطلاقة الفريق في دوري أبطال أفريقيا.

تعاقد الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية مع يوسف ايمن وأشرف داري ويحيى عطية الله وعمر الساعي لتعزيز صفوف الفريق في مختلف المراكز.

من جانبه، حصل المدير الفني للأهلي، السويسري مارسيل كولر، على ملخص لخمس مباريات لجورماهيا الكيني، استعدادًا للقاء المقرر في 15 سبتمبر في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.



كولر يعتزم دراسة الفريق الكيني بدقة قبل هذه المواجهة الهامة التي يطمح فيها الأهلي بتحقيق بداية قوية في البطولة القارية المرموقة.

ومن جهة أخرى يكثف النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب محاولاته القوية لحسم التعاقد مع أحد المهاجمين خلال الفترة المقبلة وذلك لتعزيز صفوف المارد الأحمر قبل غلق القيد الإفريقي وتحديدًا للاعبين التي ستخوض مواجهة السوبر الأفريقي ضد الزمالك.

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