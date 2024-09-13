رغم انتصار مبابي.. باريس سان جيرمان يراوغ ويصعد أزمته مع نجم الديوك

شهدت الساعات الأخيرة تطورات مثيرة في أزمة الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني، وناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي، بسبب المستحقات المتأخرة للاعب بعد رحيله في الميركاتو الصيفي الأخير.

ونشبت أزمة المستحقات المتأخرة بين الفرنسي كيليان مبابي وناديه السابق باريس سان جيرمان، بعد رحيله في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة إلى ريال مدريد الإسباني.

ويحق لـ مبابي الحصول على 55 مليون يورو، هي رواتب أشهر أبريل ومايو ويونيو 2024 بالإضافة إلى جزء من مكافأة التوقيع، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 29 فبراير الماضي.

ويستعرض الموجز تطورات أزمة مبابي مع ناديه السابق باريس سان جيرمان…

مبابي ينتصر في معركته ضد باريس سان جيرمان

وأقرت اللجنة القانونية في رابطة الدوري الفرنسي، بضرورة دفع باريس سان جيرمان مبلغ 55 مليون يورو، ومنحه مهلة 8 أيام فقط لدفع المبلغ أو تحويل القضية إلى المحاكم العادية، والتي قد تحرم النادي من إبرام الصفقات الجديدة.

باريس سان جيرمان يراوغ لعدم سداد مستحقات مبابي

وفي تطور مثير للأزمة، أكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن مسؤولي باريس سان جيرمان قرروا المراوغة في أزمة مبابي بدلًا من الاستجابة لقرار اللجنة القانونية مباشرة.

وأوضحت التقارير أن النادي قام بتخصيص الـ 55 مليون يورو في حسابات النادي، لتجنب أي مشاكل مستقبلية قد تواجهه مع قواعد اللعب المالي النظيف، وهذا التصرف الاحترازي يهدف إلى إظهار التزام النادي بالقوانين المالية، حتى وإن قرر الطعن في القرار أمام الهيئات القضائية المختصة.

كيليان مبابي

مصير حكم اللجنة القانونية ضد باريس سان جيرمان لصالح مبابي

وعن مصير الحكم الصادر من اللجنة القانونية، أكدت ليكيب أنه من المتوقع أن تنقل القضية إلى "مجلس العمل" الفرنسي (prud'hommes)، وهو الهيئة التي تنظر في النزاعات المتعلقة بالعمل والحقوق المالية في فرنسا، وهو ما قد يجعل المعركة تستمر لسنوات، خصوصًا مع تعقيد المسائل القانونية والمالية المرتبطة بها.

ويسعى كلا الطرفين للحفاظ على حقوقهما، والانتصار في المعركة القضائية، خاصة بعد انتقال مبابي إلى ريال مدريد رغمًا عن إدارة النادي الباريسي.

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