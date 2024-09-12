الدوري الفرنسي 2024-2025.. مواعيد مباريات الجولة الرابعة وجدول الترتيب

يقص فريق ليل شريط مباريات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي للموسم الرياضي الجاري، بعد فترة التوقف الدولي الأخيرة، والتي شهدت خوض المنتخبات مباريات في بطولة دوري الأمم الأوروبية ضمن أول جولتين.

ويقدم الموجز لمتابعيه جدول ترتيب الدوري الفرنسي قبل انطلاق الجولة الرابعة غدًا الجمعة، ومواعيد مباريات الجولة.

جدول ترتيب الدوري الفرنسي قبل الجولة الرابعة

1- باريس سان جيرمان - 9 نقاط

2- مارسيليا - 7 نقاط

3- نانت - 7 نقاط

4- لانس - 7 نقاط

5- موناكو - 7 نقاط

6- ليل - 6 نقاط

7- لوهافر - 6 نقاط

8- نيس - 4 نقاط

9- ستراسبورج - 4 نقاط

10- ريمس - 4 نقاط

11- رين - 3 نقاط

12- بريست - 3 نقاط

13- أوكسير - 3 نقاط

14- أولمبيك ليون - 3 نقاط

15- تولوز - 2 نقاط

16- مونبلييه - نقطة

17- أنجيه - 0

18- سانت إيتيان - 0

باريس سان جيرمان - الدوري الفرنسي

مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي

الجمعة 13-9-2024

سانت إيتان ضد ليل - 9:45 مساء

السبت 14-9-2024

أولمبيك مارسيليا ضد نيس - 6:00 مساء

أوكسير ضد موناكو - 8:00 مساء

باريس سان جيرمان ضد بريست - 10:00 مساء

الأحد 15-9-2024

رين ضد مونبلييه - 4:00 عصرًا

تولوز ضد لوهافر - 6:00 مساء

نانت ضد ريمس - 6:00 مساء

ستراسبورج ضد إنجيه - 6:00 مساء

لنس ضد أولمبيك ليون - 9:45 مساء

ترتيب هدافي الدوري الفرنسي قبل الجولة الرابعة

1- ماسون جرينوود - مارسيليا مارسيليا - 5

2- برادلي باركولا - باريس سان جيرمان - 4

3- أندري دوس سانتوس - ستراسبورج - 2

3- عبد الله توريه - لوهافر - 2

3- إيمانويل إميغا - ستراسبورج - 2

3- إيفان غويساند - نيس - 2

3- لي كانغ إن - باريس سان جيرمان - 2

3- لويس هنريكي - مارسيليا - 2

3- مهدي كمارا - ستاد بريست - 2

3- موسيس سيمون - نانت - 2

3- راندال كولو - باريس سان جيرمان - 2

3- شافي بابيكا - تولوز - 2

3- غيفت أوربان - أولمبيك ليون - 2

4- أكور آدامز - مونبلييه - 1

4- أمين غويري - ستاد رين - 1

4- أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان - 1

4- أمين حارث - مارسيليا - 1

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