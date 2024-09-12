موعد مباريات الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

انتهت فترة التوقف الدولي الحالية للمنتخبات، يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، وتبدأ مباريات الدوري الإسباني غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الليجا. التفاصيل يرصدها الموجز في التقرير التالي.

الدوري الإسباني

موعد مباريت الدوري الإسباني 2024 - الجولة الخامسة

(ريال بيتيس - ليجانيس) الجمعة 13 سبتمبر 2024، الساعة العاشرة مساءً، على ملعب بينيتو فيامارين.

(مايوركا - فياريال) السبت 14 سبتمبر، الساعة الثالثة عصرًا، على ملعب إيبيروستار.

(إسبانيول - ديبورتيفو) ألافيس السبت 14 سبتمبر 2024، الساعة 5:15 عصرًا، على ستاد كورنيلا إل برات.

(إشبيلية - خيتافي) السبت 14 سبتمبر 2024، الساعة 7:30 مساءً، على رامون سانشيز بيزخوان.

(ريال سوسييداد - ريال مدريد) السبت 14 سبتمبر 2024، الساعة العاشرة مساءً، على ملعب أنويتا.

(سيلتا فيجو - بلد الوليد) الأحد 15 سبتمبر 2024، الساعة الثالثة عصرًا، على ستاد بالايدوس.

(جيرونا - برشلونة) الأحد 15 سبتمبر 2024، الساعة 5:15 عصرًا، على ملعب مونتليفي.

(لاس بالماس - أتلتيك بيلباو) الأحد 15 سبتمبر 2024، الساعة 7:30 مساءً، على ملعب جران كناريا.

(أتلتيكو مدريد - فالنسيا) الأحد 15 سبتمبر 2024، الساعة العاشرة مساءً، على ستاد سفيتاس متروبوليتانو.

(رايو فاييكانو - أوساسونا) الإثنين 16 سبتمبر 2024، الساعة العاشرة مساءً، على ملعب دي فاييكاس.

القنوات الناقلة للدوري الإسباني 2024-2025

تذاع بطولة الدوري الإسباني بصورة حصرية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وتم تخصيص قناة beIN Sports HD 3 لتكون القناة الرئيسية للدوري الإسباني، ولكن تنقل قناة beIN Sports HD 1المباريات الكبرى.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024

يتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، ويليه ريال مدريد برصيد 8 نقاط.

1 برشلونة - 12

2 ريال مدريد - 8

3 أتلتيكو مدريد - 8

4 فياريال - 8

5 جيرونا - 7

6 ديبورتيفو - 7

7 أوساسونا - 7

8 سيلتا فيجو - 6

9 ليجانيس - 5

10 ريال مايوركا - 5

11 رايو فاييكانو - 4

12 ريال سوسييداد - 4

13 أتلتيك بيلباو - 4

14 إسبانيول - 4

15 بلد الوليد - 4

16 خيتافي - 3

17 ريال بيتيس - 2

18 لاس بالماس - 2

19 إشبيلية - 2

20 فالنسيا - 1

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