بطلة النادي الأهلي ومترجمة محمد عبدالمنعم.. معلومات مثيرة عن مروة عيد عبدالملك

شاركت مروة عيد عبد الملك كابتن نادي نيس الأول لكرة اليد، لاعبة الأهلي سابقًا، كمترجمة في المؤتمر الصحفي الذي عقده نيس اليوم الخميس، لتقديم محمد عبد المنعم، المنضم حديثًا إلى النادي الفرنسي.

واتجهت الأنظار نحو مروة عبدالملك ، لدورها الفعال في تسهيل التواصل بين محمد عبد المنعم، والحاضرين في مؤتمر تقديمه لاعبًا لنادي نيس الفرنسي.

مروة عيد عبدالملك

من هي مروة عيد عبد الملك مترجمة عبد المنعم في مؤتمر نيس اليوم؟

بدأت مروة عيد عبد الملك مشوارها الاحترافي في أوروبا، بالانتقال إلى الدوري الألماني مع نادي بلومبرج، ولكن لم تستمر طويلاً لتعود إلى النادي الأهلي.

وانضمت مروة عبد الملك إلى نادي أونيس لاروشي الفرنسي، أحد أندية الدرجة الثالثة، وساهمت في صعود الفريق إلى الدرجة الثانية الفرنسي.

وانتقلت إلى نادي نيس الفرنسي، وأصبحت قائدة الفريق وواحدة من أبرز لاعباته.

أول لاعبة محترفة في تاريخ كرة اليد المصرية للسيدات، وأيضًا أول لاعبة عربية في التاريخ تحمل شارة القيادة لفريق أوروبي.

مواليد نوفمبر عام 1986 وعمرها 38 عاما.

انضمت في عمر الـ 14 عاما لفريق الأهلي.

حصلت مع منتخب مصر على بطولة الأمم الأفريقية 2004.

انتقلت إلى فريق نيس الفرنسي منذ عامين.

هداف بطولة إفريقيا 2004.

احترفت عام 2010 في فرنسا.

حصلت على لقب هداف الدوري الفرنسي في موسمين متتاليين، في 2013- 2014 برصيد 249 هدفاً، 2014-2015 برصيد 195 هدفاً.

انتقل محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي سابقًا، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس الفرنسي، يوم 29 أغسطس الماضي.

وأصدر نيس بيان رسمي قال فيه: "وقع نجم منتخب مصر الأول، على عقود انتقاله لصفوف نيس الفرنسي لمدة 4 مواسم متتالية أي حتى صيف 2028 المقبل".

وظهر عبد المنعم لأول مرة مع نيس في الدقيقة 68 أمام أنجيه الأحد الماضي، في المباراة التي إنتهت بفوز الأول 4-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الفرنسي.

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