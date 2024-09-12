بفرمان كولر.. رباعي الشباب ينضم لقائمة الأهلي الأفريقية 2024-2025

أجرى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الخميس، تعديلات جديدة على قائمة المارد الأحمر الأفريقية للموسم الرياضي الجديد 2024-2025، ويستعد للدفاع من خلاله عن لقب دوري أبطال أفريقيا.

رباعي جديد في قائمة الأهلي الأفريقية

وأعلن سامي قمصان المدرب المساعد والقائم بأعمال المدير الفني للنادي الأهلي مساء اليوم الخميس، إضافة رباعي جديد من فريق الشباب، في قائمة الفريق الأول لكرة القدم الأفريقية.

وقال سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، إنه بناءً على ‏رؤية الجهاز الفني تم قيد الرباعي الصاعد أحمد عابدين ويوسف عبدالحفيظ ‏وسمير محمد ومصطفى أبوالخير في القائمة الإفريقية

ويحق للفريق الاستفادة من ‏جهودهم ابتداءً من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، هذا فضلًا عن اتمام قيد عمر الساعي في ‏ذات القائمة منذ الانتهاء من إجراءات انتقاله للأهلي قبل أسبوعين.‏



قائمة النادي الأهلي الأفريقية 2024-2025

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف

في خط الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أشرف داري - يوسف أيمن - كريم الدبيس - عمر كمال - يحيى عطية الله - أحمد عابدين -

في خط الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم وليد - محمد عبد الله - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - يوسف سيد عبد الحفيظ

في خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - وسام أبو علي - سمير محمد

الأهلي

موعد مباراة الأهلي ضد جورماهيا الكيني

وستقام مباراة النادي الأهلي ضد جورماهيا، ستقام يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024، ومن المقرر انطلاقها في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

وستكون مباراة الإياب، بين الأهلي وجورماهيا، أحد أيام 20 أو 21 أو 22 سبتمبر، والتي ستقام في القاهرة.

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