رسالة خاصة لجماهير الأهلي.. أبرز تصريحات محمد عبد المنعم في ليلة تقديمه

أطلق محمد عبد المنعم نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف نادي نيس الفرنسي، عدة رسائل نارية في مؤتمر تقديمه رسميًا، بعد انتقاله إلى الدوري الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادمًا من النادي الأهلي.

وحرص محمد عبد المنعم نجم الأهلي السابق، على مواصلة توجيه رسائل الدعم والشكر لجماهير القلعة الحمراء، بسبب دعمهم المتواصل له منذ انتقاله إلى نادي نيس والإعلان عن الصفقة في أغسطس الماضي.

ونظم نيس الفرنسي مساء اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن صفقات النادي الجديدة في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، وعلى رأسهم محمد عبد المنعم وعلي العابدي.

ويستعرض الموجز أبرز تصريحات محمد عبد المنعم في مؤتمر تقديمه مع نيس اليوم..

محمد عبد المنعم يوجه رسالة لجماهير الأهلي

وقال محمد عبد المنعم في تصريحاته لمؤتمر تقديمه: “كنت ألعب في نادٍ كبير جدًا في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، الجماهير كلها كانت تحبني، وأنا كنت أحد أبناء النادي، بدأت معهم منذ الصغر وحصلت على العديد من البطولات”.

وأضاف عبد المنعم: "ليس غريبًا عليهم أن يظلوا داعمين لي، وإن شاء الله يكون هناك جمهور كبير من مصر لنادي نيس".

محمد عبد المنعم: مسؤولية الاحتراف في نيس كبيرة

وتابع عبد المنعم: "أحمل مسئولية كبيرة كوني أول لاعب مصري يلعب في نادي نيس، وأتمنى أن أكون إضافة للفريق وأحقق آمال الجماهير، وآمل أن أرى العديد من اللاعبين المصريين محترفين في نيس".

وأردف: "الموضوع لم يكن صعب وكان عندي ثقه أني هلعب في الدوريات الـتوب الـ 5 في العالم، لأنني كنت مركز في شغلي وفي الملعب الفترة الأخيره بس والحمد لله الأمور تمت علي خير، أنا عندي طموح مع النادي المنافسة على جميع البطولات، وأنا هساعد الفريق والفريق هيساعدني بكل تأكيد".

محمد عبد المنعم: الدوري الفرنسي يختلف عن المصري

وأوضح: "الدوري الفرنسي يختلف كثيرًا عن الدوري المصري، والجودة بين الكرة هنا وفي مصر أيضًا، لكن كل ثقة في أن أقدم كل ما بوسعي من أجل النجاح هنا مع نيس، أعلم أن مباراة الديربي، أهم المواجهات بالنسبة لنيس، وأنا متحمس لتقديم كل شيء، وأعلم أن الجمهور لن يستطيع الحضور، لكنني مع اللاعبين سنكون مركزين من أجل إسعاد الجماهير".

واختتم: "أسعى لتعلم اللغة الفرنسية، ولدي دورة تعليم أحصل عليها من أجل الدخول في الأجواء سريعًا وفهم ما يحدث حولي، اللغة الفرنسية صعبة لكنني سأتقنها سريعًا، وصلت فرنسا قبل المباراة بيومين، وحاولت وضع كل تركيزي في المباراة، ودرست كل السيناريوهات، كان من ضمنها مشاركتي، والحمد لله حصلت على الثقة بعد أن لعبت وحققنا الانتصار رغم النقص العددي".

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