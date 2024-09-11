نجم الأهلي يخرج عن صمته.. أفشة ينعي إيهاب جلال بكلمات مؤثرة

خرج محمد مجدي أفشة نجم النادي الأهلي، عن صمته بعد حزنه الشديد على وفاة إيهاب جلال المدير الفني السابق لـ منتخب مصر والنادي الإسماعيلي.

شهد اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2024، حدث أليم على الساحة الكروية، وهو وفاة إيهاب جلال بعد صراعه مع المرض في الفترة الأخيرة.

عانى إيهاب جلال من وعكة صحية شديدة، في الأيام الماضية، والتي شخصها الأطباء بجلطة دماغية، فور وصوله إلى مستشفى القاهرة يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر.

وخضع إيهاب جلال لأكثر من عملية جراحية، قبل نقلة إلى العناية المشددة في الأيام الأخيرة.

وأعلن نادي الإسماعيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن وفاة إيهاب جلال بعد صراعه مع المرض، وهو النبأ الذي أحزن الجميع.

محمد مجدي أفشة ينعي إيهاب جلال بكلمات مؤثرة

ونعى العديد من نجوم كرة القدم، إيهاب جلال بكلمات مؤثرة للغاية، على رأسهم محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي.

ونشر أفشة ستوري عبر حسابه على “إنستجرام” كتب فيها: "الله يرحم الكابتن إيهاب جلال مهما حكيت مش هوصف أبدا قد ايه كان أخلاق ومتربي وجميل..شاطر وناجح ومحبوب".

وأضاف نجم الأهلي: “ قلبي حزين عليه يا جماعه مش مهم اللوايح ولا مهم العقود ولا مهم المستحقات ولا مهم السمعة ولا مهم السيرة ولا مهم لو كنت ضحكت عليه أو اتشطرت أواستقويت ووجعت له قلبه.. كل ده راح لأن صاحبه مات”.

واختتم:"بس السؤال عارف صاحبه هيشتكي عند انهي قاضي؟ هتقدر تستحمل حكم ملك الملوك! حسبي الله ونعم الوكيل".

أفشة ينعي إيهاب جلال

رسالة مؤثرة من أحمد الشيخ بعد وفاة إيهاب جلال

وأثار أحمد الشيخ لاعب الإسماعيلي، الجدل أيضاً، بعد نعيه لـ إيهاب جلال.

وكتب الشيخ عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: “لا إله إلا الله اللهم اجرنى فى مصيبتى كابتن ايهاب جلال فى ذمة الله يارب صبرنى”.

وقال في بيان آخر: حسبى الله ونعم الوكيل فى اللى كان سبب فى تدمير نفسيتك حسبى الله ونعم آلوكيل فى أى حد شكك فى ذمتك وشرفك".

وأختتم:" حسبى الله ونعم الوكيل فى اى حد جرحك بكلمة حسبى الله ونعم الوكيل فى أى حد كان سبب فى تعبك حسبى الله ونعم الوكيل".

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