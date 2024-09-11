الشيبي يصدم بيراميدز بطلب مثير قبل الموسم الجديد.. ما القصة؟

وجه المغربي محمد الشيبي صدمة لإدارة نادي بيراميدز، بطلب مثير من أجل تجديد عقده واستمراره مع الفريق في الفترة القادمة.

أوشك عقد محمد الشيبي مع بيراميدز على الانتهاء، لذلك كثر الجدل حول إمكانية تجديد عقده، خاصة بعد العروض المغرية المقدمة للاعب.

ويعد الشيبي من أبرز نجوم بيراميدز في مركزه بالوقت الحالي، لذلك يحاول الفريق السماوي الحفاظ على اللاعب لأطول فترة ممكنة.

وشهدت الفترة الماضية، حصول الشيبي على عدة عروض خليجية ضخمة، مما جعلت مفاوضات تجديد عقده مع بيراميدز أكثر صعوبة.

طلب مثير من الشيبي لتجديد عقده مع بيراميدز

وعلم "الموجز" اليوم، أن الشيبي طلب مليون دولار، من بيراميدز من أجل الموافقة على التجديد، مع زيادة 100 ألف دولار عن كل موسم.

وتحاول إدارة بيراميدز في الوقت الحالي، للوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين، من أجل تجديد عقد الشيبي حتى لا يرحل بالمجان في يناير القادم.

الشيبي - بيراميدز

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي

ويستعد فريق بيراميدز في الوقت الحالي، لمواجة الجيش الرواندي، في بداية مشواره بدوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2024-2025.

ومن المقرر أن يلتقي فريق بيراميدز مع الجيش الرواندي، مساء يوم السبت القادم على استاد أماهورو في العاصمة كيجالي، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا .

وتنطلق صافرة هذه المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي

وتواجد الشيبي على رأس قائمة بيراميدز الإفريقية هذا الموسم 2024-2025، التي جاءت كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي.

الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي.

الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس - يوسف أوباما - مروان حمدي.

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