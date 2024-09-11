بعد وفاته.. تعرف على مسيرة إيهاب جلال في مشواره التدريبي

توفى إيهاب جلال، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، بعد صراع قصير مع المرض، حيث تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية أدت إلى تدهور حالته.

وفاة إيهاب جلال المدير الفني لنادي الإسماعيلي وكشف حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي صحة خبر وفاة المدير الفني للدراويش، ويرصد الموجز معلومات عن المدرب الكبير.

وفاة إيهاب جلال بعد صراع مع المرض

خضع إيهاب جلال لعدة عمليات جراحية لإذابة جلطات في منطقة الرقبة والمخ، وكان تحت الملاحظة في العناية المركزة حتى وفاته.

مسيرة إيهاب جلال التدريبية

يعتبر إيهاب جلال من أبرز المدربين في الدوري المصري، حيث قاد العديد من الأندية الكبيرة والصغيرة كان اخرها المدير الفني لنادي الإسماعيلي، بجانب توليه مهمة تدريب المنتخب الوطني لفترة قصيرة.

كان إيهاب جلال لاعبًا ومدربًا مصريًا، ونظرًا لمسيرته المتعددة في العديد من الأندية العلمية. طوال فترة العمل، تولى مهمة أندية مثل الشمس، الإسماعيلي، المصري، القناة، بيراميدز، بالإضافة إلى توليه منصب المدير الفني لمنتخب مصر القصير.

بدأ مشواره التدريبي في العمل مع النادي المصري، حيث شغل منصب مدير الكرة مرتين. في موسم 2009-2010، تحول إلى منصب المدير الفني مع نادي كهربا الإسماعيلي، في تلك المرحلة يتحول إلى نقطة مهمة في التقدم، حيث يقرر مواصلة المضي قدمًا من أبرز إنجازاته قاد فريق مصر للمقاصة للتأهل إلى أبطال دوري أبطال أوروبا لأول مرة.

إيهاب جلال

في 15 أكتوبر 2017، تم تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا لنادي إنبي لمدة موسمين، خلفًا لطارق العشري الذي اعتذر عن استكمال مهمته بسبب تراجع نتائج الفريق وعدم تحقيق أي انتصار في الدوري.

وفي 7 يناير 2018، تولى إيهاب جلال منصب المدير الفني لنادي الزمالك لمدة موسم ونصف، بعد دفع الشروط الجزائية لناديه السابق إنبي.

تجربته مع منتخب مصر كانت قصيرة، حيث تولى القيادة الفنية للفراعنة في ثلاث مباريات فقط، شملت مباراتين رسميتين في التصفيات الإفريقية أمام غينيا وإثيوبيا، بالإضافة إلى مباراة ودية ضد كوريا الجنوبية.

موعد ومكان عزاء الراحل إيهاب جلال

يقام عزاء الراحل إيهاب جلال، مدرب الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل في مقر نادي الإسماعيلي.

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