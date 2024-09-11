بـ 35 مليون .. تفاصيل عقد محمد الشناوي الجديد مع القلعة الحمراء

قرر مسؤولو النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تجديد عقد اللاعب محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وغلق باب العروض الخارجية أبرزها من السعودية، التي تلقاها اللاعب مؤخرًا.

وينوي مجلس إدارة النادي الأهلي، تجديد عقد الشناوي، خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث ينتهي عقد اللاعب في يونيو المقبل ويحق له التوقيع في يناير دون الرجوع للأهلي، ويكشف الموجز تفاصيل العقد.

واستقر الأهلي بمنح الشناوي عقداً لمدة موسمين مقبلين، يحصل بمقتضاه على ما يقرب من 35 مليون جنيه في الموسم الواحد، وذلك تقديراً له ولدوره بالفريق سواء على الصعيد الفني أو القيادي.

محمد الشناوي

موعد مباراة الأهلي القادمة فى دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره جورماهيا الكيني، يوم الأحد 15 سبتمبر 2024، في الساعة الثالثة عصرًا، على ملعب نيايو، في العاصمة الكينية نيروبي، في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة العودة على ستاد القاهرة أحد يومى 20 أو 21 سبتمبر، في بداية رحلة الحفاظ على لقبه القاري الذي توج به في آخر نسختين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة

تذاع جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا 2025 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

استعدادات الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني

يخوض فريق الأهلي، تدريبات يومية على ملعب التتش، بعدما خاض مباراة وديو أمام وادي دجلة، والتي فاز فيها بهدف نظيف عن طريق حسين الشحات.

ويستعد الأهلي، للسفر إلى كينيا، عصر يوم الجمعة، على متن طائرة خاصة، ويترأس البعثة طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلي.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن من قبل، باستثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف، عن طريق المدافع رامي ربيعة.

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