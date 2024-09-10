الزمالك يعلن تعاقده مع سيدي ندياي رسميا.. الصفقة الرابعة

أعلن نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر 2024، عن تعاقده رسميًا مع السنغالي سيدي ندياي مهاجم فريق جيدياوايي. التفاصيل يستعرضها الموجز في التقرير التالي.

يواصل الزمالك تنفيذ خطته في دعم وتعزيز صفوف الفارس الأبيض، بصفقات قوية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد 2024-2025.

وأفادت التقارير في الأيام الماضية، أن الزمالك دخل في مفاوضات مكثفة مع اللاعب السنغالي سيدي ندياي، لإمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الزمالك يعلن تعاقده مع السنغالي سيدي ندياي

وحسم نادي الزمالك الصفقة لصالحه بالفعل، لتصبح رابع صفقات الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الزمالك في بيان رسمي اليوم، عن تعاقده بشكل رسمي مع السنغالي سيدي ندياي لمدة 4 سنوات.

وأشار إلى أن اللاعب صاحب الـ 19 عاما قد اجتاز الكشف الطبي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد وصوله إلى القاهرة مساء الأحد الماضي.

وأوضح أن اللاعب سيتم قيده تحت السن خاصة وأنه مواليد 2005، ليكون أحد الأوراق المهمة للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، في الموسم الجديد.

علماً بأن كل فريق في الدوري المصري له الحق في قيد 3 لاعبين تحت السن وذلك وفقا للائحة الموسم الجديد.

سيدي ندياي

صفقات الزمالك الجديدة 2024

ويعد هذه صفقة الزمالك الرابعة في فترة الانتقالات الصيفية بهذا الموسم، حيث أنه أبرم 3 صفقات قوية من بينهم ثلاث أجانب.

وتتمثل صفقات الزمالك حتى الآن في كل من، المغربي محمود بنتايك، ظهير أيسر سانت إيتيان الفرنسي، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

بجانب الفلسطيني عمر فرج، مهاجم أيك السويدي، الصفقة المجانية، ومحمد حمدي نجم إنبي، بالإضافة إلى سيدي ندياي، كما وصلت البطاقة الدولية للاعب الجابوني آرون سالم بوبيندزا،

من هو سيدي ندياي صفقة الزمالك الجديدة

-سيدي ندياي، هو لاعب كرة قدم سنغالي، ولد عام 2005 ويبلغ طوله 190 سم.

-يرتدي ندياي قميص جيدياوايي منذ فبراير الماضي.

- خاض ندياي مع فريقه السنغالي 8 مباريات في الدوري، وسجل 5 أهداف احتل بها المركز الخامس في ترتيب هدافي الدوري السنغالي.

-حصل ندياي على فرصة تمثيل منتخب السنغال تحت 20 عاما في الفترة الأخيرة.

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