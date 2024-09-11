قرار عاجل في الأهلي بشأن مارسيل كولر قبل الموسم الجديد

اتخذت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرارًا جديدًا في الساعات الماضية وذلك بخصوص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء.

وقرر مجلس إدارة القلعة الحمراء رفع راتب المدير الفني السويسري مارسيل كولر قبل بدء الموسم الجديد، وفقًا للاتفاقية التي تم التوقيع عليها في نهاية الموسم السابق.تفاصيل رفع راتب كولر في الأهلي

وأكد الإعلامي محمد الليثي في تصريحات إذاعية أن راتب كولر وجهازه الفني الأجنبي سيزيد من 220 ألف يورو شهريًا إلى 250 ألف يورو في الموسم القادم.

وأشار الليثي إلى وجود شرط جزائي في عقد كولر بقيمة مليون يورو يجب دفعه للأهلي في حال رغب المدرب في الرحيل قبل بدء الموسم الجديد.

الأهلي- مارسيل كولر

وأضاف أنه يحق للمدرب السويسري الرحيل بدون دفع أي شروط جزائية في صيف عام 2025، ولكن في حال تجديد العقد بين الطرفين، يمكنه الرحيل في صيف عام 2026.

وأوضح "تم توقيع عقد كولر مع الأهلي في سبتمبر 2022، وقادهم لتحقيق نجاحات كبيرة في البطولات المحلية والإفريقية".

الأهلي يستعد لمواجهة جورماهيا الكيني بالصفقات الجديدة

الأهلي يستعد للسفر إلى كينيا لمواجهة جورماهيا في 15 سبتمبر في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، حيث يواصل التدريبات حاليًا بدون لاعبيه الدوليين بسبب فترة التوقف الدولي.

من جانبه، حصل مارسيل كولر على تقرير ملخص لخمس مباريات لجورماهيا الكيني من مختلف البطولات القارية والمحلية، لدراستها قبل المواجهة المقبلة في 15 سبتمبر.

وعلم “الموجز” أن الأهلي يكثف محاولاته القوية في الفترة الحالية للتوقيع مع صفقة أجنبية جديدة حيث يفاضل مسؤولي القلعة الحمراء بين التوقيع مع الدولي التونسي محمد علي بن رمضان أو مهاجم جديد.

وتعاقد النادي الأهلي مؤخرًا مع 4 صفقات قوية حيث ضم كل من يوسف أيمن على سبيل الإعارة من الدحيل القطري وذات الأمر بالنسبة للمغربي يحيى عطية الله من سوتشي الروسي.

ووقع أيضًا المارد الأحمر مع الدولي المغربي أشرف داري لمدة 4 مواسم قادمًا من بريست الفرنسي هذا بالإضافة لـ عمر الساعي نجم وسط نادي الإسماعيلي لمدة 5 مواسم مقبلة.

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