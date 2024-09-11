إعلان الحداد 3 أيام.. الإسماعيلي يلغى تدريبات قطاع الناشئين لوفاة إيهاب جلال

إيهاب جلال.. قرر مسؤولو قطاع الناشئين بالنادي الاسماعيلي، إلغاء تدريبات القطاع بعد وصول خبر وفاة إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للنادي الاسماعيلي، ويكشف الموجز مصير تدريبات النادي الاسماعيلي

وتلقت كرة القدم المصرية، خبرًا مفجعًا اليوم الأربعاء، بوفاة إيهاب جلال، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، بأحد مستشفيات القاهرة بعد معاناة شديدة مع المرض خلال الأسبوع الماضي.

إيهاب جلال

وكان إيهاب جلال قد خضع لعملية دقيقة لإذابة ثلاث جلطات في منطقة الرقبة، تحت إشراف الفريق الطبي المعالج له، بعدما تعرض للإغماء أثناء وجوده بمنزله وتم نقله فورًا إلى أحد مستشفيات مصرالجديدة لتلقي العلاج.

وسيعلن مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر ابو الحسن، الحداد وإلغاء كافة ارتباطات قطاع الناشئين والبراعم والأكاديمية .

وكان إيهاب جلال صاحب الـ 57 عامًا، قد تولى قيادة الفريق الأول للنادي الإسماعيلي، بعد فترة عمله القصيرة في منتخب مصر، حيث تمت إقالته من قيادة الفراعنة بعد خوض 3 مباريات فقط، وفترة عمل لمدة لم تتجاوز 3 أشهر فقط.

وأكد حمد إبراهيم، المدرب العام للإسماعيلي والمساعد المرافق لإيهاب جلال في أغلب محطاته التدريبية، في تصريحات سابقة، أن رحيل إيهاب جلال عن منتخب مصر بهذه الطريقة أحزنه كثيرًا، وجعله يعاني لفترة طويلة.

وقال حمد: "زادت معاناة إيهاب جلال خلال تدريب الإسماعيلي، خاصة أنه كان يخشى تعرض الفريق إلى الهبوط لدوري القسم الثاني".

ويستعرض الموجز مسيرة إيهاب جلال خلال مشواره الكوري.

انضم إيهاب جلال خلال مسيرته الكروية لعدة أندية

الشمس

الإسماعيلي

المصري البورسعيدي

القناة قبل أن يتجه للتدريب بعد اعتزاله كرة القدم.

وتولى إيهاب جلال تدريب عدة أندية

الحمام

كفر الشيخ

لفريق تليفونات بني سويف

مصر للمقاصة

وشغل منصب مدير الكرة بالمصري والإسماعيلي

كما كانت لجلال، رحلة تدريبية قصيرة مع الزمالك خلال عام 2018

إنبي

الأهلي طرابلس الليبي

توليه تدريب منتخب مصر لفترة قصيرة

وحقق إيهاب جلال نجاحات كبرى خلال مسيرته التدريبية، كان أبرزها مع فريق مصر للمقاصة، حيث حقق معه المركز الثاني في الدوري الممتاز موسم 2016-2017، وكان منافسًا شرسًا للبطل آنذاك، النادي الأهلي.

وساهم جلال في قيادة الإسماعيلي نحو البقاء بالدوري خلال الموسم المنصرم، بينما ودع الفريق الساحلي كأس مصر من الدور نصف النهائي على يد زد.

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