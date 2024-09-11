اعرف جدول مواعيد مباريات المنتخب المصري القادمة والقنوات الناقلة

استطاع المنتخب المصري بقيادة حسام حسن في تحقيق الفوز أمام نظيره البوتسواني بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

والتقى المنتخب المصري بقيادة حسام حسن أمام نظير البوتسواني أمس الثلاثاء على ملعب الأخير في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب.

وبهذه الفوز جعل المنتخب المصري يعتلي صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط وذلك بعد الفوز في مباراته الأولى أمام نظيره كاب فيردي بثلاثة أهداف نظيفة في اللقاء الذي أقيم على ملعب "القاهرة الدولي".

وبات المنتخب الوطني على مقربة بقوة من التأهل إلى كأس أمم أفريقيا التي ستقام العام المقبل في المغرب.



مواعيد مباريات المنتخب المصري القادمة

ويستعرض لكم "الموجز" في السطور التالية المباريات القادمة لـ منتخب مصر في شهر أكتوبر المقبل تحت قيادة حسام حسن.

المنتخب المصري

ويلتقي المنتخب المصري بقيادة العميد نظيره الموريتاني وذلك في الـ7 من أكتوبر المقبل بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا وذلك في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيحل بعدها الفراعنة ضيفًا ثقيلًا أيضًا على ذات المنتخب موريتانيا في لقاء الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا وذلك يوم 15 أكتوبر القادم على ملعب الأخير.

القنوات الناقلة لمباريات المنتخب المصري القادمة

ستذاع مباريات المنتخب المصري المقبلة في تصفيات أمم أفريقيا عبر قنوات " بي إن سبورت" القطرية وذلك كونها الناقل الحصري في الشرق الأوسط والقارة السمراء بإذاعة هذه التصفيات.

قائمة منتخب مصر في معسكر منتخب مصر الماضي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) - مصطفى شوبير (الأهلي) - حمزة علاء (الأهلي).

الدفاع: أحمد حجازي (نيوم) - رامي ربيعة (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (سيراميكا) - محمد هاني (الأهلي) - محمد حمدي (بيراميدز).

الوسط: محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي) - محمد النني (الجزيرة الإماراتي) - حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - عمر مرموش (أينتراخت فرانكفورت الألماني) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز).

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) ، مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد الشامي (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

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