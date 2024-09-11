موعد مباراة السعودية القادمة في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب الجوهرة المشعة، مباراة منتخب السعودية القادمة، أمام نظيره اليابان، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، التى تنظمها الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع كندا والمكسيك.

موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة في تصفيات كأس العالم 2026

يواجه المنتخب السعودي، نظيره اليابان، يوم الخميس 10 أكتوبر2024، في الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت مصر والسعودية، على ملعب الجوهرة المشعة.

منتخب السعودية

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي واليابان في تصفيات كأس العالم 2026

تذاع مباريات تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة آسيا، عبر قنوات بي إن سبورتس، يمكنك المشاهدة أيضًا عبر قناة SSC.

حقق منتخب السعودية، الفوز على الصين، بنتيجة 2-1، على ملعب داليان سويوان، خلال الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بينما تعادل المنتخب مع إندونيسيا، بنتيجة 1-1، خلال الجولة الأولى.

وجاء تشكيل السعودية أمام الصين في تصفيات كأس العالم 2026 كل من:-

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - حسان تمبكتي - علي البليهي - حسن كادش.

خط الوسط: عبد الإله المالكي - محمد كنو - ناصر الدوسري.

خط الهجوم: عبد الله الحمدان - فراس البريكان - سالم الدوسري.

بينما فاز اليابان في أولى مبارياته بسباعية على منتخب الصين، وخلال الجولة الثانية، حقق الفوز على البحرين بنتيحة 5-0.

وضم تشكيل منتخب اليابان ضد البحرين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 كل من:-

حراسة المرمى: سوزوكي.

خط الدفاع: ماشيدا، تانجيشيش، إيتاكورا، موريتا.

خط الوسط: دونا، واتارو إندو، كاورو ميتوما.

خط الهجوم: كامادا، مينامينو، يويدا.

ترتيب مجموعة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم 2026 – الدور الثالث

يتصدر منتخب اليابان، المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين

اليابان - لعب مباراتين - 6 نقاط.

السعودية - مباراتين - 4 نقاط.

أستراليا - مباراة واحدة - 3 نقاط.

البحرين - مباراتين - نقطتين.

إندونيسيا - مباراتين - نقطة واحدة.

الصين - مباراتين - بدون نقاط.

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