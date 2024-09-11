رونالدو يفتح النار على تين هاج ويتحدث عن تجربته الثانية مع اليونايتد

واصل مهاجم نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، انتقاده اللاذع لمدرب مانشستر يونايتد الحالي، إريك تين هاج، بسبب تذبذب أداء الفريق.

بدأ مانشستر يونايتد الموسم بشكل سلبي، حيث خسر مبارتين من أصل ثلاث جولات، ما أثار عدم رضا الجماهير وأساطير "أولد ترافورد".

دخل رونالدو في خلاف مع تين هاج منذ بداية تعاونهما مع مانشستر يونايتد، وقرر الرحيل بسبب هذا الخلاف قبل كأس العالم 2022.

رونالدو يفتح النار على مدرب مانشستر يونايتد

أكد رونالدو في تصريحاته مع زميله السابق ريو فرديناند على قناة "FIVE" على "يوتيوب"، على ضرورة إعادة بناء كل جانب في مانشستر يونايتد.

وأضاف: "المدرب يعتقد أنهم غير قادرين على المنافسة على ألقاب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، هذا لا يمكن قبوله".

وختم رونالدو تصريحاته بالقول: "لا يمكنك أن تستسلم في السعي وراء البطولات، يجب أن تكون مستعدًا للقتال علنًا على الألقاب، حتى لو كانت الإمكانيات محدودة، يجب على الجميع المحاولة بكل قوتهم".

رونالدو يتحدث عن تجربته الثانية مع اليونايتد

وتحدث القائد السابق للمنتخب البرتغالي ولاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، في تصريحاته حول عودته إلى ناديه السابق، مانشستر يونايتد الإنجليزي.

في صيف عام 2021، عاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.

خلال فترته الأولى مع مانشستر يونايتد، حقق رونالدو 8 بطولات مع الشياطين الحمر بين عامي 2003 و2009.

قال رونالدو: في تصريحات نقلتها "FiveUk"، "عندما عدت إلى مانشستر يونايتد، كنت سعيدًا للغاية، وقد كنت أحد أفضل الهدافين".

وأضاف: "قمت بأشياء لا تصدق مع النادي، كان موسمي الأول مميزًا بتسجيلي 37 هدفًا، وكنت ثالث أفضل هدافي الدوري".

وعن فترة نجاحه مع الفريق، أشار رونالدو: "سجلت في كل مرحلة من مراحل دوري أبطال أوروبا، وكنت مستمرًا في التسجيل، حتى في الدوري حيث سجلت 17 أو 18 هدفًا، كانت فترة رائعة بالنسبة لي".

وخلال مقابلة جديدة مع زميله السابق ريو فرديناند، صرّح رونالدو لـ"ذا صن": "نحن لا نستطيع دائمًا السيطرة على كل جانب من حياتنا، لكن بالفعل أنا سعيد بما حدث".

وأكد رونالدو : "ما زلت أحب مانشستر يونايتد وأتمنى لهم الأفضل".

وأشار إلى أنه يعتقد بأن مستقبل النادي مشرق، وأنه يحتاج إلى الوقت لإعادة البناء، مشددًا على أنها واحدة من أفضل الأندية في العالم ولكنها تحتاج إلى تغيير.

وفي الختام، قال : "مانشستر يونايتد يدرك أنهم بحاجة للتغيير، وقد بدأوا في تغيير هيكل النادي من جديد، بدءًا من الرئيس والبنية التحتية وحتى كل جانب من النادي".

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