جدول مباريات وترتيب مجموعة المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2026

المنتخب السعودي.. حقق منتخب السعودية، فوزًا هامًا أمام نظيره الصين، على ملعب داليان سويوان، خلال المرحلة الثالثة والحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وفاز المنتخب السعودي بنتيجة 2-1، على الصين، ضمن منافسات الجولة الثانية للدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، التى تنظمها الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع كندا والمكسيك.

منتخب السعودية والصين

ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2026 – الدور الثالث

وبهذه النتيجة، يتصدر منتخب السعودية، المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، والذي يضم إلى جواره كلًا من اليابان، وأستراليا، والبحرين، والصين، وإندونيسيا.

السعودية - لعب مباراتين - 4 نقاط.

اليابان - مباراة واحدة - 3 نقاط.

أستراليا - مباراة واحدة - 3 نقاط.

البحرين - مباراتين - نقطتين.

إندونيسيا - مباراتين - نقطة واحدة.

الصين - مباراتين - بدون نقاط.

وضم تشكيل السعودية الرسمي أمام الصين في تصفيات كأس العالم 2026 كل من:-

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: سعود عبد الحميد - حسان تمبكتي - علي البليهي - حسن كادش.

في خط الوسط: عبد الإله المالكي - محمد كنو - ناصر الدوسري.

في خط الهجوم: عبد الله الحمدان - فراس البريكان - سالم الدوسري.

جدول مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2026 - الدور الثالث

(السعودية - إندونيسيا) - الخميس 5 سبتمبر 2024 - الساعة 9 مساءً- النتيجة 1-1 - على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

(الصين - السعودية) - الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، الساعة 3 عصرًا - النتيجة 2-1 - على ملعب مركز داليان الرياضي.

(السعودية - اليابان) - الخميس 10 أكتوبر 2024 - الساعة التاسعة مساءً - على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية

(السعودية - البحرين) - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 - الساعة التاسعة مساءً - على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

(أستراليا - السعودية)- الخميس 14 نوفمبر 2024 - غير محدد.

(إندونيسيا - السعودية) - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - غير محدد.

(السعودية - الصين) - الخميس 20 مارس 2025 - غير محدد.

(اليابان - السعودية) - الثلاثاء 25 مارس 2025 - غير محدد.

(البحرين - السعودية) - الخميس 5 يونيو 2025 - غير محدد.

(السعودية - أستراليا) - الثلاثاء 10 يونيو 2025 - غير محدد.

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