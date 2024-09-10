كل ما يخص مباراة هولندا ضد ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2024

يترقب عشاق كرة القدم القمة النارية، التي ستجمع بين منتخب ألمانيا ونظيره هولندا مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الجارية 2024.

وسيتجدد صراع منتخب هولندا وجاره الألماني في دوري الأمم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، في قمة مرتقبة على ملعب "يوهان كرويف أرينا" معقل الطواحين.

ويستعرض الموجز أمام متابعيه كافة التفاصيل التي تخص مباراة منتخب هولندا ضد ألمانيا مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية..

موعد مباراة منتخب ألمانيا ضد هولندا في دوري الأمم الأوروبية

ومن المقرر أن تنطلق مباراة هولندا ضد ألمانيا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب ألمانيا ضد هولندا في دوري الأمم الأوروبية

وتعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لدوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط، وسيجري بث مباراة ألمانيا وهولندا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة، على قناة bein sports HD 1، بتعليق عصام الشوالي.

تشكيل ألمانيا المتوقع اليوم ضد هولندا في دوري الأمم الأوروبية

ومن المتوقع أن يدفع يوليان ناجلسمان المدير الفني لـ منتخب ألمانيا، بالتشكيل الآتي في مباراته ضد هولندا، في قمة لقاءات الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية..

في حراسة المرمى: أندريه مارك تير شتيجن.

في خط الدفاع: روبيرت أندريس - جوناثان تاه - باسكال جروب - دافيد رام.

في خط الوسط: جوشوا كيميتش - نيكو سكلوتيربيك - جمال موسيالا.

في خط الهجوم: كاي هافيرتز - نيكلاس فولكروج - فلوريان فيرتز.

ألمانيا ضد هولندا

تشكيل هولندا المتوقع اليوم ضد ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

وعلى الجانب الآخر، استقر رونالد كومان المدير الفني لـ منتخب هولندا، على التشكيل الذي سيدفع به في مباراته ضد ألمانيا مساء اليوم الثلاثاء.

في حراسة المرمى: فيربروجين.

في خط الدفاع: دومفرياس - ماتياس دي ليخت - فيرجيل فان دايك - ناثان آكي.

في خط الوسط: سكوتينن ريجنديرز - جرافينبيرج - ريندرز

في خط الهجوم: سيمونز - زيركزي - كودي جاكبو

اقرأ أيضًا

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا في تصفيات أفريقيا

موعد مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025