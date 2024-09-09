موعد مباراة فرنسا ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم القمة النارية بين منتخب فرنسا ونظيره منتخب بلجيكا، في قمة لقاءات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2024 في نسختها الجارية، والتي ستقام مساء اليوم الاثنين.

ويستعرض الموجز في السطور التالية، كل ما يخص مباراة فرنسا ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2024 والتشكيل المتوقع لكل منهما..

موعد مباراة فرنسا ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

وتحدد أن يكون اليوم الاثنين الموافق 9 سبتمبر 2024، هو موعد مباراة فرنسا ضد بلجيكا القادمة، إطار منافسات الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية 2024.

وستبدأ صافرة مباراة فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية في قمة لقاءات الجولة الثانية، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية إلا ربع بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

ستُبث المباراة بين منتخب فرنسا ونظيره بلجيكا مباشرة مساء اليوم الاثنين، عبر قناة beIN Sports HD 1.

وتقرر أن يكون العماني خليل البلوشي، معلق مباراة فرنسا وبلجيكا، عبر قناة بي إن سبورت1.

تشكيل فرنسا المتوقع أمام بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

في حراسة المرمى: مايك ماينان.

في خط الدفاع: جول كوندي – دايوت أوباميكانو – وليام ساليبا – تيو هيرنانديز.

في خط الوسط: نجولو كانتي – أدريان رابيو – برادلي باركولا.

في خط الهجوم: عثمان ديمبيلي – راندال كولو مواني – كيليان مبابي.

منتخب فرنسا

تشكيل بلجيكا المتوقع أمام فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

في حراسة المرمى: كاستيلس.

في خط الدفاع: تيموثي كاستاني - فايس - فيرتونخين - ثياتي.

في خط الوسط: يانيك كاراسكو - أمادو أونانا - كيفين دي بروين.

في خط الهجوم: جيريمي دوكو - لويس أوبيندا - روميلو لوكاكو.

تاريخ مواجهات فرنسا ضد بلجيكا قبل مباراة اليوم

إلتقى منتخب فرنسا في 76 مباراة تاريخيًا مع بلجيكا بكافة المسابقات، فاز الديوك بـ 27 مباراة مقابل 3 إنتصار للشياطين الحمر فيما حسم التعادل نتيجة 19 لقاء بينهما.

وأحرز المنتخب الفرنسي 132 هدفًا داخل شباك بلجيكا بجميع البطولات، فيما إستقبلت شباكه 162 هدفًا

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