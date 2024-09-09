كل ما يخص مباراة إنجلترا وفنلندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025

تتساءل جماهير كرة القدم العالمية، عن كل ما يخص مباراة إنجلترا وفنلندا، التي تجمع بينهما في دوري الأمم الأوروبية بموسم 2024-2025.

تقام مباراة إنجلترا وفنلندا، في إطار منافسات المجموعة الخامسة بدوري الأمم الأوروبية، التي تضم أيضاً كل من، اليونان، إيرلندا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب إنجلترا مع فنلندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية لنسخة 2024-2025.

ويقدم لكم “الموجز”، في هذا التقرير، كل ما يخص مباراة إنجلترا وفنلندا المرتقبة في دوري الأمم الأوروبية، موعد مباراة والتشكيل المتوقع وترتيب المجموعة.

موعد مباراة إنجلترا وفنلندا

يحتضن ملعب ويمبلي، مباراة إنجلترا وفنلندا، المقرر خوضها في تمام الساعة العاشرة إلا ربع من مساء يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 10 سبتمر الجاري، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وفنلندا

وتنقل أحداث مباراة إنجلترا وفنلندا القادمة، عبر شاشة بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والرسمي الوحيد لـ مباريات دوري الأمم الأوروبية.

تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع أمام فنلندا

حراسة المرمى: نيك بوب.

الدفاع : كولويل – هاري ماجواير – جون ستونز.

خط الوسط ديكلان رايس – جالاجير – كوبي ماينو – ريكو لويس.

الهجوم فيل فودين – هاري كين – بوكايو ساكا.

منتخب إنجلترا

قائمة منتخب إنجلترا لمواجهة فنلندا

وضكت قائمة منتخب إنجلترا لمواجهة فنلندا كل من:

حراسة المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس)، جوردان بيكفورد (إيفرتون)، نيك بوب (نيوكاسل يونايتد).

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، ليفي كولويل (تشيلسي)، مارك جوهي (كريستال بالاس)، إزري كونسا (أستون فيلا)، ريكو لويس (مانشستر سيتي)، تينو ليفرامينتو (نيوكاسل يونايتد)، هاري ماجواير (مانشستر يونايتد)، جون ستونز (مانشستر سيتي).

الوسط: فيل فودين (مانشستر سيتي)، كونور جالاجر (أتلتيكو مدريد)، مورجان جيبس ​​وايت (نوتنجهام فورست)، أنخيل جوميز (ليل)، كوبي ماينو (مانشستر يونايتد)، كول بالمر (تشيلسي)، ديكلان رايس (أرسنال).

الهجوم: جارود بوين (وست هام يونايتد)، إيبيريتشي إيزي (كريستال بالاس)، أنتوني جوردون (نيوكاسل يونايتد)، جاك جريليش (مانشستر سيتي)، هاري كين (بايرن ميونيخ)، نوني مادويكي (تشيلسي)، بوكايو ساكا (أرسنال)، أولي واتكينز (أستون فيلا).

ترتيب مجموعة إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

-اليونان ( 3 نقاط)

-انجلترا ( 3 نقاط)

-أيرلندا (صفر)

-فنلندا ( صفر)

اقرأ أيضا:

ميعاد مباراة فلسطين والأردن في تصفيات كأس العالم 2026

الكشف عن معلق مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024-2025